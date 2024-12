Di Lorenzo: «Con Barcellona una partita che può cambiare la stagione, lo sappiamo»

«Ringrazio Mazzarri. Cambiare allenatore per la terza volta è una sconfitta per tutti. Calzona ci ha trasmesso subito grande entusiasmo»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato insieme con il nuovo tecnico Calzona nella conferenza di presentazione della sfida contro il Barcellona di Champions League

Le parole di Di Lorenzo

È il terzo allenatore che cambia? «Sicuramente quando si cambia allenatore per la terza volta vuol dire che la situazione non è bella, però la squadra ha preso coscienza della situazione e sa che deve fare di più. Ci metteremo subito al lavoro col nuovo mister per cercare di uscire da una situazione che non ci piace. La responsabilità è di tutti»

Cosa vi può dare Calzona più di Garcia e Mazzarri? «Il fatto che conosce tanti di noi accelera il processo di conoscenza e questo è positivo per noi e per lui. Ci può dare tanto. È entrato nello spogliatoio con grande entusiasmo e ce lo ha trasmesso da subito»

Che influenza può avere per voi calciatori l’arrivo di un nuovo allenatore? «Il mister si è presentato subito bene e con entusiasmo. Ultimamente avevamo perso l’entusiasmo che ci ha contraddistinto l’anno scorso. Ora dovremmo essere da domani una squadra spensierata e coraggiosa. Il cambio di allenatore ci può portare a svoltare e lo vogliamo tutti»

In questi momenti ci crisi cosa serve per affrontare una squadra come il Barcellona? «È una partita che può cambiare la stagione, ne siamo consapevoli. Serve giocare la partita in maniera spensierata con la mente libera. Si fa questo lavoro per notti come queste e giocare partite come queste, quindi dovremmo affrontarla al massimo delle nostre forze. Giochiamo in casa e quindi i tifosi ci daranno ulteriore spinta»

Siete usciti sabato con le urla dei tifosi che dicevano “meritiamo di più”, cosa potete fare di più? «Ai tifosi c’è poco da dire, perché anche nell’ultima in casa ci hanno incitato e poi giustamente ci hanno fischiato. I primi a non essere contenti siamo noi, ma ci tengo a dire che la squadra non ha mai mancano nell’impegno però il calcio è così. Però siamo sempre scesi in campo dando tutti e i tifosi sono liberi di fischiare a fine partita»

Come avete reagito al cambio allenatore? «Ci tengo a ringraziare innanzitutto Mazzarri. Quando si cambia allenatore è una sconfitta per tutti. Però abbiamo reagito da professionisti e ci siamo subito messi a disposizione del mister e domani cercheremo di mettere in campo quello che ci ha trasmesso»

