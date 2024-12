De Laurentiis voleva il ritiro, Calzona ha detto no (Corsport)

Francesco Calzona è arrivato solo ieri a Castel Volturno come nuovo allenatore del Napoli, ma ha già cominciato a impostare il suo pensiero. 24 ore non possono fare la differenza in termini di allenamento, è stato lui steso a dirlo nella conferenza stampa di ieri sera, così il suo approccio è stato mentale. È entrato nello spogliatoio col sorriso, ha detto il capitano Di Lorenzo, cercando di trasmettere ai suoi ragazzi l’entusiasmo che lo ha avvolto quando ha avuto la proposta di allenare finalmente il Napoli. Per la partita di questa sera proverà a dare una spinta alla squadra, a fari tornare nella propria comfort zone dove nella passata stagione, hanno dato spettacolo. E, come scrive il Corriere dello Sport, ha cominciato con il rifiutarsi di mandare i calciatori in ritiro come aveva invece chiesto il presidente De Laurentiis

De Laurentiis voleva il ritiro

“De Laurentiis aveva chiesto il ritiro pre Barça, ma Ciccio ha preferito non cambiare il programma esistente, concedendo la notte in famiglia alla squadra: saggio toccasana in un momento di tensione”

Di Lorenzo su Calzona

«Il mister si è presentato subito bene e con entusiasmo. Ultimamente avevamo perso l’entusiasmo che ci ha contraddistinto l’anno scorso. Ora dovremmo essere da domani una squadra spensierata e coraggiosa. Il cambio di allenatore ci può portare a svoltare e lo vogliamo tutti»