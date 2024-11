Coppa d’Africa, il Var stronca (per ora) i sogni di Osimhen: dal 2-0 per la Nigeria all’1-1 (supplementari)

Victor segna il gol del 2-0 ma prima c’era un fallo da rigore della Nigeria non visto dall’arbitro che va al Var e cambia idea. Il Sud Africa pareggia

In un minuto succede tutto. È l’83esimo. Osimhen segna il gol del 2-0 sul Sudafrica, la Nigeria sembra in finale in Coppa d’Africa. Victor prima propizia il rigore e poi segna ol 2-0. Ma non a fatto i conti col Var. Perché l’azione che porta al 2-0 è viziata da un fallo nell’area nigeriana. L’arbitro viene richiamato al Var ed effettivamente è fallo e poiché il fallo è in area, viene assegnato il rigore ai Bafana Bafana. Dal dischetto va Mokoena e segna.

Tra Nigeria e Sud Africa si va ai supplementari. Il rigore della Nigeria lo segna Troos Ekong.

