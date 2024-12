Condò sul Napoli: «Quando c’è un esonero è colpa dell’allenatore, quando sono due è dei giocatori»

A Sky: «Ci sono elementi da reality show nella scelta del Napoli, per Calzona è l’occasione della vita»

A Sky Sport, durante Champions League Show, si parla della sfida del Napoli contro il Barcellona di questa sera e il giornalista Paolo Condò, rilasciato alcune dichiarazioni:

«Ci sono elementi da reality show nella scelta del Napoli, per Calzona è l’occasione della vita perché magari se fa bene potrebbe strappare una chance in un ottimo club dopo l’Europeo. La scelta è implicita, dato che ha lavorato con Sarri e Spalletti. Quando c’è stato un esonero si può dare la colpa all’allenatore, quando sono due la colpa è dei giocatori e sono loro ad essere responsabilizzati»

Doppio cambio in panchina per il Napoli

Il Napoli è partito in questa stagione con la scelta di Rudi Garcia per poi virare, visti i risultati insoddisfacenti, con Walter Mazzarri. Il presidente De Laurentiis aveva provato a portare a Napoli Antonio Conte, ma non è riuscito a convincerlo. Poi dopo la sfida contro il Genoa, pareggiata in malo modo dal Napoli, l’ennesima svolta e l’esonero di Mazzarri in poco più di 24 ore che ha aperto all’arrivo di Francesco Calzona che questa era siede sulla panchina azzurra.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Mario Rui, Traoré, Simeone, Lindstrom, Mazzocchi, Ostigard, Raspadori.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Gudogan, Christensen, De Jong; Yamal, Lewandowski, Pedri. All. Xavi.

A disposizione: Raphinha, Inaki Pena, Joao Felix, Romeu, Vitor Roque, Sergi Roberto, Astralaga, Casadò, Fermin Lopez, Cubarsì, Marc Guiu, Fort.

