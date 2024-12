Calzona-De Laurentiis, ciak primo. Riunione fiume di 3 ore al Britannique

Hamsik, che non sarà presente nello staff di Calzona, ha comunque postato una storia su Instagram di incitamento per il nuovo allenatore del Napoli

Oggi inizia una nuova era per il Napoli, che sarà allenato da Calzona fino a fine stagione. L’allenamento della squadra è in programma per le ore 14. Ora Calzona e De Laurentiis sono in riunione al Britannique.

Il nuovo ct è arrivato all’Hotel Britannique per incontrare De Laurentiis

Scrive Di Marzio:

Francesco Calzona è arrivato a Napoli e ha raggiunto l’Hotel Britannique per incontrare Aurelio De Laurentiis. Come annunciato ieri sera dal presidente azzurro, a breve i due andranno a Castel Volturno per presentare il nuovo allenatore alla squadra. Presenti anche Edoardo De Laurentiis e l’intero staff di Calzona, tra cui Francesco Sinatti.

Marek Hamsik, che non sarà presente nello staff di Calzona, ha comunque postato una storia su Instagram di incitamento per il nuovo allenatore del Napoli: un messaggio semplice con un pugno e un applauso.

L’arrivo di Calzona e Sinatti rappresenta l’ennesimo ritorno al passato di un ambiente (società, stampa e tifoseria) ormai incapace di guardare avanti, di proiettarsi nel futuro esplorando nuovi orizzonti e strade diverse ma ancora fermamente legato ai ricordi del recente passato.

Si (ri)prendono Calzona e Sinatti (entrambi per la terza volta!) con la speranza di ripristinare principi di gioco che al Napoli non riescono più da quasi un anno (per la precisione da Torino-Napoli 0-4 dal ), come se non esistesse un altro modo di fare calcio al di fuori di quello e con la speranza di riportare le lancette dell’orologio, anziché avanti, indietro di undici mesi!

Un popolo che vive di nostalgia e in grado di guardare soltanto indietro e mai avanti è un popolo destinato ad essere sopraffatto dagli eventi.

