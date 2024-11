Cagliari: Ranieri si dimette dopo la Lazio, i giocatori lo fanno desistere (Repubblica)

Prima di comunicarlo al club lo ha detto ai suoi ragazzi che però lo hanno convinto a rimanere: «Mister la ruota girerà, continuiamo sino alla fine»

Il Cagliari di Ranieri sempre più a rischio retrocessione. La sconfitta di ieri contro la Lazio ha palesato tutti i limiti tecnici e organici del Cagliari. A nulla è servito il gol di Gaetano. Tanto che al termine della partita, come scrive Repubblica, l’allenatore avrebbe comunicato ai suoi l’intenzione di dimettersi.

A farlo tornare sui suoi passi gli stessi calciatori del Cagliari. Uno su tutti, Pavoletti che al mister avrebbe detto:

«Stiamo lavorando come matti, siamo uniti, la ruota girerà. Mister, continueremo a dare il massimo sino alla fine».

Caos Cagliari. Penultimi con diciotto punti in 24 gare

Il ritorno in Serie A, il Cagliari se lo immaginava diverso. Ma fin quattordici sconfitte in campionato, contro la Lazio la quarta di fila. La media punti condanna già gli isolani che hanno un attacco e una difesa dam retrocessione: 22 gol fatti e 45 subiti.

La trasferta a Udine di domenica prossima ha il sapore amaro dell’ultima spiaggia. Dopo quella, in caso di sconfitta, c’è il baratro. In tutto questo Claudio Ranieri ha perso la bussola. “Orgoglioso pompiere e difensore di un gruppo incompleto e affastellato per difetto anche al mercato di gennaio, ha ceduto comprensibilmente allo sconforto“.

Forse l’unica colpa di Ranieri è quella di aver avallato ogni scelta del club che sul mercato è stato insufficiente. Il presidente Giulini, poi, non è certo uno aperto alle critiche. Tuttavia ha forse compreso che al Cagliari servono investimenti.

Giulini pronto a vendere il club

Repubblica riporta le parole di Giulini:

“Giulini ha detto ieri di essere pronto a farsi da parte: «Se si vuole una proprietà multimilionaria che faccia grandi acquisti, quello non sono io». In breve, il Cagliari è in vendita. Intanto c’è da provare l’impossibile per salvare la categoria. Intanto, il patron è andato giù duro. «Con la Lazio li ho visti intimoriti, ma la paura devono averla in settimana. Non possono scendere in campo con il timore di dover retrocedere, devono essere uomini veri, determinati e cattivi per le prossime quattordici battaglie. Si deve lavorare duro, senza permessi supplementari, i viaggetti con le fidanzate di due giorni o per portare i figli a scuola o altro. Serve la testa e non si può più sbagliare. Alcuni stanno rendendo al di sotto delle aspettative ma Ranieri ha avuto quel che chiedeva»“.

