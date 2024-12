Cagliari-Napoli, i convocati di Calzona: assente solo Ngonge

Di Lorenzo, nonostante la squalifica, ha manifestato la volontà di partire con la squadra per la trasferta.

I convocati da mister Calzona per Cagliari-Napoli in programma domani alle ore 15 all’Unipol Domus.

“Cagliari-Napoli, domani alle ore 15 allo Stadio Unipol Domus per la 26esima giornata di Serie A.

Il capitano Giovanni Di Lorenzo nonostante il turno di squalifica ha manifestato la volontà di partire con la squadra per la trasferta di Cagliari“.

I convocati per Cagliari-Napoli

Portieri: Meret Alex, Gollini Pierluigi, Contini Nikita.

Difensori: Mazzocchi Pasquale, Mario Rui, Natan Bernardo de Souza, Ostigard Leo, Juan Jesus, Rrahmani Amir, Olivera Mathias.

Centrocampisti: Anguissa Frank, Cajuste Jens, Zielinski Piotr, Dendoncker Leander, Traoré Hamed Junior, Lobotka Stanislav, Lindstrom Jesper.

Attaccanti: Politano Matteo, Kvaratskhelia Khvicha, Simeone Giovanni, Raspadori Giacomo, Osimhen Victor.

Le probabili formazioni: Traorè in vantaggio su Zielinski (Sky)

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli di Sky. Secondo la redazione della pay tv, Ranieri sceglie Lapadula e Luvumbo in attacco. Dietro Mina avrà il compito di marcare Osimhen. In mezzo al campo poi c’è Gaetano, in prestito al Cagliari dal Napoli.

Calzona, al suo debutto in campionato, conferma la formazione che ha giocato in Champions con qualche differenza. Confermato tra i pali Meret, poi Mazzocchi sostituisce lo squalificato Di Lorenzo. A sinistra c’è Olivera, davanti a lui Kvara confermato nonostante il gesto di stizza mostrato in Champions. In mezzo al campo potrebbe ritornare Zielinski, il tecnico punta molto sul polacco. Tuttavia per Sky parte titolare Traoré.

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Di Pardo, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Gaetano; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri

Napoli (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

