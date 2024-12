«Cambiare allenatore ci può anche stare ma la storia va un po’ rispettata e Mazzarri è un pezzo di storia del Napoli»

Bucciantini (Sky): «Il Napoli sta pasticciando dallo scorso marzo».

A Sky Sport interviene il giornalista Marco Bucciantini.

«La scelta di cambiare allenatore ci può anche stare. Certo è strano che arrivi a un giorno dalla partita di Champions. Una partita molto importante per tanti aspetti. Potrebbe portare l’Italia ad avere la quinta squadra in Champions. Potrebbe avvicinare il Napoli al Mondiale per club che è un obiettivo molto ricco. E per continuare a sperare deve eliminare il Barcellona.

A questa partita importante non sai ancora chi avrai in panchina. Il Napoli ci sta riflettendo. Il Napoli sta pasticciando dalla primavera dello scorso anno, per espropriarsi l’uno l’altro i meriti dello scudetto. È cominciata una corsa a intestarsi i meriti dello scudetto invece di condividerli, questo scudetto che è stato un manifesto di tanti anni di lavoro fatto bene, di un’idea di calcio collettiva che si è elevata sui valori individuali.

Non si è stati capaci di difendere le scelte, e ora si sta mortificando un pezzo di storia del Napoli. Perché quando si sceglie Mazzarri, si sa che si va da un’altra parte rispetto alla strada del Napoli, Ma si sceglie una pezzo di storia del Napoli, il pezzo più artigianale, quel tratto in cui è tornato a essere protagonista e non è più sceso. La storia va un po’ rispettata».

Napoli nel caos, i giocatori protestano con Mazzarri nell’intervallo poi si scusano.

I giocatori protestano con Mazzarri nell’intervallo della partita col Genoa poi a mente fredda si scusano. In campo passano dall’arrendevolezza alla sfrontatezza. Rabbia, depressione e scatto d’orgoglio: questa alternanza di sentimenti è una costante in casa Napoli e le fiammate, a sprazzi, in campo ne sono la cartina di tornasole. Sono, anche queste, la certificazione del grande caos. Il cambio in panchina — da Garcia a Mazzarri — non ha prodotto effetti, il Napoli ha cronicizzato la sua crisi ma le responsabilità non sono tutte dell’uomo in panchina, chi prima e chi dopo.

