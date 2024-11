Bari: la prima scelta per la panchina era Cannavaro, i commenti dei tifosi hanno fatto sfumare la trattativa

Il nuovo allenatore designato per il Bari è Beppe Iachini. Inizialmente, però, si valutava di prendere come allenatore Cannavaro, prima scelta del direttore sportivo Polito.

TuttoSport svela i retroscena:

La prima scelta del ds Ciro Polito era stata quella di Cannavaro (pare sia stata suggerita proprio da Aurelio De Laurentiis, subito dopo il tonfo di Palermo). Il responsabile dell’area tecnica aveva incontrato subito l’ex difensore del Napoli per discutere del nuovo progetto tecnico. E quest’ultimo si era detto pronto ad accettare la proposta del club dei De Laurentiis.

La trattativa con Cannavaro, però, si sarebbe bruscamente interrotta a causa dei commenti negativi sui social dei tifosi, i quali si sono espressi a favore di un tecnico più esperto. Ed è stato a quel punto che Polito si è preso un momento di riflessione e ha iniziato a sondare altri profili. Alla fine, con uno scatto di reni, a tagliare per primo il traguardo è stato Iachini, un tecnico con un curriculum di tutto rispetto nonché grande conoscitore della serie B, dove ha ottenuto quattro promozioni nella massima serie con il Chievo, il Brescia, la Sampdoria e il Palermo, ma anche della serie in A, sulle panchine di Udinese, Sassuolo e Fiorentina.

L’ipotesi Cannavaro non è l’unica in piedi, ma di sicuro è la più accreditata: già ieri ci sarebbe stato un contatto tra il direttore sportivo Polito e l’ex difensore della Nazionale (sono legati da un rapporto di amicizia) per capire se ci può essere unità d’intenti. Il nome di Cannavaro sarebbe anche gradito alla famiglia De Laurentiis, con Aurelio che proprio di recente ha assistito a una partita del Napoli assieme al candidato alla panchina del Bari e a suo fratello Paolo.

Il nome prestigioso di uno dei più forti difensori della storia del calcio italiano è stato però accolto con perplessità dalla tifoseria biancorossa, non fosse altro perché Cannavaro lo scorso anno, nella sua unica esperienza italiana sulla panchina del Benevento, è riuscito a vincere solo tre delle 17 partite sulla panchina dei sanniti, poi retrocessi in serie C.