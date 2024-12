Barcellona, il pareggio col Napoli è un passo indietro per il Mondiale per Club

Il Mundo Deportivo fa i conti al Barcellona che ha sei punti da recuperare sull’Atletico per sperare di conquistare un posto al Mondiale per Club

“Il Barça non ha approfittato della sconfitta dell’Atletico contro l’Inter (1-0) con un pareggio a Napoli (1-1) che è un passo indietro alla ricerca del miracolo di qualificarsi per la Coppa del Mondo per Club del 2025″, questo il commento del Mundo Deportivo sulla sfida di Champions di questa sera in chiave blaugrana. Il Barcellona non ha saputo approfittare della sconfitta degli uomini del Cholo, ma si è fatto recuperare dal Napoli che, in un periodo di evidente crisi, è riuscito a venire fuori agguantando il pareggio con Osimhen.

Barcellona-Napoli 1-1

Con 56 punti secondo i parametri della classifica UEFA nelle ultime quattro edizioni della Champions League, il Barcellona ha recuperato sol un punto rispetto all’Atletico. Considerando che ogni vittoria dà due punti e il passaggio ai quarti di finale e alle semifinali, uno in più, anche i blaugrana hanno bisogno di una vittoria martedì 12 marzo contro il Napoli. In più il Barca deve sperare che l’Atlético perda di nuovo contro l’Inter e in un sorteggio nei quarti di finale che le permetta di vincere ancora. La squadra di Xavi dunque deve conquistare 6 punti, sperare che l’Atletico non en guadagni neanche uno e cosi, secondo i criteri UEFA in caso di pareggio, andrebbe al Mondiale dei Clubs quello che ha fatto più punti in questa stagione, che sarebbe il Barça.

ilnapolista © riproduzione riservata