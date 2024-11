Barcellona, Conte potrebbe rientrare nella corsa allenatore (Sport)

Conte potrebbe rientrare nella lista anche se non è pienamente in accordo con la filosofia di gioco del Barcellona

Sport fa il punto sulla ricerca del prossimo allenatore del Barcellona. Il sogno di Laporta è indubbiamente Klopp che sta per lasciare il Liverpool e che due anni aveva preso contatti con l’attuale consiglio di amministrazione senza raggiungere alcun accordo. Ma non c’è solo il tedesco tra i possibili nomi al vaglio, alcuni però, secondo il quotidiano spagnolo, sono stati scartati, come Thiago Motta. Altri invece potrebbero rientrare anche se non proprio in linea con la filosofia del Barca

La situazione dell’allenatore del Barcellona

“In questa prima lista sarebbero quindi escluse opzioni come quella di Thiago Motta, con il quale è stato speculato, e, in linea di principio, nomi come quello di Míchel (Girona) nonostante piaccia molto a una parte della commissione sportiva. Ci sono state anche offerte esterne come Antonio Conte, che non sono pienamente in accordo con la filosofia di gioco del Barcellona, e alcuni allenatori che si sono auto-scartati come Arteta o Tuchel”.

Conte al Napoli?

Serve un mercato di livello, altrimenti resterà un’utopia. Lo scrive La Stampa di Torino

Che cosa può accadere nell’immediato? Le voci di possibili dimissioni di Mazzarri sono state smentite, le voci su Antonio Conte possibile allenatore per la prossima stagione prendono sempre più corpo. L’ex ct dell’Italia, ieri, era allo stadio: Conte vive a Torino, ma al Grande Torino non si era ancora visto in questo periodo sabbatico. De Laurentiis ha un debole per lui, ma per

ottenerne il sì dovrà mettere in scena un mercato di livello altrimenti il nome di Conte rimarrà una bella utopia. Dal mercato, intanto, è in arrivo Samardzic, fantasista dell’Udinese con la speranza che non debutti, nel caso, come l’ultimo arrivato Mazzocchi: primo intervento, entrata sciagurata su Lazaro e cartellino rosso. Azzurro tenebra, il Napoli arrossisce.

