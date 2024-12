Angelo (Ricchi e Poveri): «Quando mi feci biondo, mia mamma fece lo stesso, temeva che malignassero»

Al Messaggero Angela Brambati e Angelo Sotgiu, i Ricchi e Poveri, hanno racontato un pezzo della loro vita dopo l’ultima esibizione a Sanremo con il brano Ma Non tutta la vita. Dopo una lunghissima carriera insieme oggi sono ascoltati tantissimo anche dai giovani, merito dei social. «Ci siamo affidati ad esperti. Prima non sapevamo neanche cosa fosse TikTok», spiega Angelo. I ricchi. Poveri e i social Proprio grazie ai social alcune loro canzoni hanno fatto il giro del mondo, come “Sarà perché ti amo” «Con i social è diventato un inno per i tifosi di calcio di mezzo mondo. E a Monaco è la canzone ufficiale dell’Oktoberfest» ha spiegato il cantante

Parlando poi delle recenti affermazioni di Sangiovanni che a 26 anni si è fermato perché non sta bene e non ha più le energie mentali e fisiche per andare avanti, Angelo ha commentato: «Anche io ho avuto lo stesso problema, che ho superato fermandomi e con l’aiuto dei miei compagni. Era il 1972, ero giova- ne e avevo paura di tutto. Si chiamano attacchi di panico. Non potevo uscire di casa. Oggi con i social e tutto il resto la pressione può essere insopportabile. Sangiovanni ha fatto bene a fermarsi e a dirlo. È bravissimo e recupererà tutto»