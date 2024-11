Adani demolisce Allegri alla Domenica Sportiva e lui sorride sornione

Dopo Inter-Juve si è sfiorato l’ennesimo litigio. Adani demolisce Allegri prima che intervenga in studio e lui ascolta tutto

La vittoria dell’Inter sulla Juve non è stato l’uni spettacolo andato in onda domenica sera. Nel post partita c’è stato un curioso battibecco durante la Domenica Sportiva tra Lele Adani e l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri. Adani ha più volte attaccato Allegri sul suo gioco e sull’incapacità dell’allenatore di riuscire a valorizzare l’organico a disposizione. Partendo dalla considerazione che La Rosa dell’Inter non sia per nulla superiore a quella della Juventus.

Inter-Juve, Adani attacca Allegri

La sua analisi è partita da difesa e centrocampo: «Sono totalmente in disaccordo. L’Inter che prende due anni fa come rinforzi Darmian e Acerbi, non può essere paragonata a Bremer e Danilo, e parliamo della difesa. Andiamo in mezzo al campo: l’Inter che prende a parametro zero Mhkitaryan che non voleva nessuno se non l’Inter, e Calhanoglu che non voleva nessuno se non l’Inter non è Locatelli pagato 40 milioni o Rabiot che è il centrocampista che fa la finale mondiale contro la Francia»

Il concetto che ha provato ad esprime Adani è semplice: «Simone Inzaghi è diventato allenatore dell’Inter nello stesso periodo in cui Allegri è tornato alla Juventus», lasciando intendere dunque che il tecnico livornese non abbia saputo lavorare come il suo collega.

Parlando el reparto offensivo della Juve, dove sono stai investiti 90 milioni per Vlahovic: «Vediamo in attacco: l’Inter perde Lukaku e Dzeko e mette uno che è Thuram che nessuno qui considerava di quel livello. La Juventus un anno fa ha preso Vlahovic a 90 milioni, come potete dire che è cosi superiore l’Inter»

La reazione di Allegri

Poco prima dell’arrivo di Allegri ai microfoni per l’intervista post gara Adani ha continuato : «Secondo me si può fare di più perché il lavoro è un valore. Entrambi hanno fatto due anni e mezzo di lavoro e quindi dal punto di vista della proposta calcistica è lecito aspettarsi di più come sistema e scelte». Allegri arriva e ascolta le riflessioni di Adani e infatti in video viene mostrata proprio la sua espressione una volta ascoltate le parole dell’opinionista. Allegri storce il naso, quasi sbuffa. Del resto i due non sono nuovi a spettacoli simili.

I precedenti di Allegri e Adani

Nel 2019, proprio nel post partita di un altro Inter-Juventus andò in scena una violenta discussione negli studi di Sky

“Giocare bene a calcio è molto semplice, però tra giocare bene e vincere ci passa una roba sottile che sembra sottile ma non è sottile e quindi se vuoi giocare bene non c’è problema metto i terzini che fanno le ali, i centrocampisti tutti di qualità, ma poi alla fine sei arrivato secondo, terzo, quarto e quello è un problema”.

Daniele Adani cerca di interromperlo e dire la sua ma Allegri non ci sta. Si infervora: “Fare l’allenatore non è mettersi a tavolino e fare gli schemi tattici, infatti c’è un problema in Italia che stanno diventando tutti teorici”.

Adani ci riprova: “Tu rivendichi uno spazio ma non dici cose serie”.

Allegri insiste e rincara la dose: “No siete voi che siete teorici, perché anche tu leggi libri e di calcio non sai niente. Perché non ha mai fatto l’allenatore. Ma cosa hai provato? Stai lì dietro e non sai niente perché fare l’allenatore è un altro discorso”.

Allegri va avanti, coprendo i tentativi del commentatore Sky di interromperlo: “Te lo dico io. Ora parlo io e tu stai zitto perché parli con un allenatore che ha vinto sei scudetti”.

Adani rispedisce al mittente quell’odioso “stai zitto”, dicendo ad Allegri di non permettersi: “Stai zitto lo dici a tuo fratello”.

Allegri, di tutta risposta, si toglie il microfono e se ne va.

Adani, piuttosto piccato, continua in studio: “Tanto finisce sempre così, esattamente come l’anno scorso. Non si fa così e per primo non si fa verso i suoi tifosi, sennò finisce sempre così: va via e dice stai zitto”.

