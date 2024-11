Accorsi: «Mia nonna, a 90 anni, pianificò una fuga d’amore dalla casa di riposo» (Messaggero)

Accorsi si racconta al Messaggero per l’uscita della sua nuova serie TV romantica

L’amore è epico: a vent’anni o sempre? «Sempre. La mia bisnonna, per esempio, si innamorò perdutamente a novant’anni: si mise in testa di sposarsi con un signore un po’ più giovane di lei. Faceva sul serio, arrivò a pianificare una fuga d’amore dalla casa di riposo. Ma non le riuscì. Per fortuna».

Lei ha mai fatto qualcosa di epico per amore? «A 27 anni, di punto in bianco, presi la moto e da Roma mi misi in viaggio per raggiungere una ragazza in Liguria. La sorpresa non andò benissimo, ma il viaggio me lo ricordo ancora».

Sua moglie che dice di Ramazzotti? «L’idea di scrivere e interpretare una bella storia d’amore è stata sua. È una grande ammiratrice di Micaela».

Il nudo la imbarazza? «Se necessario alla narrazione, non ho problemi. Anzi».

Bologna, i suoi vent’anni: che ricorda? «Gli odori, le strade, la collina. E la voglia di scappare».

