Zielinski, l’Inter non ha intenzione di farsi avanti finché lui chiarisce la posizione col Napoli (Sky)

L’Inter pretende che prima si chiuda definitivamente discorso di un eventuale rinnovo con il Napoli

Piotr Zielinski non ha ancora rinnovato con il Napoli e a dicembre il polacco ha rifiutato una proposta di rinnovo quadriennale del Napoli di 4.5 milioni a stagione. Da quello che trapela oramai da un mese l’Inter ha un’interesse certo per il calciatore azzurro e avrebbe fatto la sua offerta, un triennale, scadenza 2027, da 4,5 milioni di euro netti più bonus, con opzione per una quarta stagione.

Rinnovo Zielinski

Secondo l’esperto di calciomercato di Sky Marchetti Zielinski avrebbe già dato l’ok all’Inter, anche se c’è un problema da risolvere prima

«I milanesi infatti vogliono che il discorso con il Napoli si chiuda definitivamente visto che è ancora aperto su un eventuale rinnovo con il club azzurro. Quindi l’Inter non ha intenzione di avanzare nella trattativa con Zielinski finché il centrocampista polacco non avrà chiuso la situazione aperta con il Napoli sul suo rinnovo»

De Laurentiis rilancia l’offerta

Secondo il Corriere dello Sport il Napoli non ha chiuso la possibilità di rinnovare con Zielinski

“Il rilancio era atteso ed è arrivato: il Napoli, cioè De Laurentiis, ha provato a riaprire la trattativa con Piotr Zielinski, contratto in scadenza il 30 giugno e dunque lo status di svincolato dall’inizio di gennaio in assenza di rinnovo, ma la situazione non è cambiata. Picche, per ora, la risposta del centrocampista polacco al cospetto della proposta del presidente: prolungamento di un anno (2025), ingaggio da 5 milioni di euro che migliora leggermente quello attuale da 4,8 e poi l’inserimento di una clausola rescissoria da 20 milioni. Su Zielo, come noto, lavora l’Inter da un po’, sottotraccia ma non troppo: Marotta ha già in pugno l’accordo con il giocatore e il suo manager per il futuro, per la prossima stagione, a zero”

