Verona, sotto accusa il ds Sogliano: la Figc apre un procedimento per dichiarazioni lesive

«Probabilmente qualcuno più in alto del Var ha deciso che doveva andare così», queste le sue parole per il gol convalidato a Frattesi

In seguito alle accuse del direttore sportivo dell’Hellas Verona Sean Sogliano al Var per il gol di Frattesi convalidato, il procuratore federale della Figc ha aperto un procedimento per dichiarazioni lesive. Sportmediaset scrive:

“Nelle prossime ore, Sogliano sarà convocato dal procuratore federale Giuseppe Chiné, che intende accertare il senso delle dichiarazioni del ds gialloblù sull’operato del Var”.

Nel post-partita contro l’Inter, infatti, il ds aveva parlato del fallo non fischiato di Bastoni su Duda, che avrebbe poi portato all’annullamento del gol di Frattesi:

«Sono molto rammaricato e deluso. In venti anni di carriera mi sono lamentato tre volte ma oggi sono in difficoltà. È impossibile che questo gol non venga annullato, è una mancanza di rispetto. Tutti fanno errori ma è impossibile che in sala Var se ne faccia uno del genere. Da veronese sento che la nostra dignità è stata calpestata per una cosa molto grave. Probabilmente qualcuno più in alto della Var ha deciso che doveva andare così».

L’operato arbitrale di Hellas Verona-Inter è stato insufficiente (Sportmediaset)

La direzione di gara di Inter-Verona continua, e continuerà a lungo, a fare molto rumore. In particolare l’operato dell’arbitro Fabbri e del Var Nasca. Secondo quanto si apprende, visto quanto successo in campo e le successive bordate del ds dell’Hellas Sogliano a fine partita, entrambi verranno fermati per le prossime gare. Per l’Aia, nel dettaglio, non aver sanzionato l’intervento di Bastoni su Duda poco prima del gol del 2-1 di Frattesi è stato un errore netto. Per Fabbri e Nasca non si tratta di una bocciatura totale o di una sospensione da parte dei vertici arbitrali, ma solo di uno stop temporaneo precauzionale. Appena rientreranno, comunque, resteranno sotto osservazione. Di certo, il loro operato non è per niente piaciuto, anche per qualche precedente spinoso.

