Traorè-Napoli: gli agenti sono in città per chiudere l’affare (Tmw)

Arriverebbe dal Bournemouth in prestito secco, il calciatore ha già detto di sì al trasferimento. Questo colpo escluderebbe l’arrivo di Samardzic.

L’ex Sassuolo Hamed Traorè sembra ormai molto vicino a vestire la maglia del Napoli; arriverebbe dal Bournemouth in prestito secco. Tuttomercatoweb scrive:

“L’ivoriano ha già detto di sì al trasferimento e lo stesso club inglese ha interesse a farlo giocare di più. Un colpo che probabilmente esclude l’arrivo di Lazar Samardzic, dopo i contatti di ieri e l’accordo con l’Udinese che sembrava in dirittura d’arrivo. Il padre aveva cercato di trattare delle condizioni differenti per quanto riguarda le commissioni dovute per il trasferimento, forte di un accordo che appare già pronto con la Juventus. I bianconeri però hanno intenzione di prenderlo alla fine di questa stagione.

Così Traorè è oramai a un passo dal tornare in Italia dopo dodici mesi in Premier League tutt’altro che sfavillanti. Gli agenti hanno preso un volo per Napoli per chiudere l’affare. Andoni Iraola, tecnico del Bournemouth, aveva già battezzato il possibile addio dell’ex Sassuolo in questa finestra di mercato, anche a causa del minutaggio davvero limitato vissuto in stagione: «In questo momento sta recuperando sta molto meglio. Le ultime settimane sono state difficili per lui personalmente e dal punto di vista sportivo, sarà fuori per un po’ di tempo»”.

L’arrivo di Traorè escluderebbe quello di Samardzic:

Il Napoli non ha ancora trovato l’accordo per Samardzic. A quanto riporta il giornalista Nicolò Schira, il problema sarebbe il mancato accordo con il padre-agente sullo stipendio. Il Napoli aveva offerto €20M + bonus all’#Udinese a fine dicembre per ingaggiare Lazar #Samardzic. Via libera dei friulani da giorni, ma manca l’accordo con il papà-agente Mladen su stipendio (ballano 700mila euro tra offerta e richiesta) e commissioni.

