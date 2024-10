Theate, il Napoli ha fatto un’offerta al Rennes (Corsport)

Se non si dovesse concretizzare si pensa anche a Lilian Brassier (24) che piace anche al Milan e Trevoh Chalobah del Chelsea

Il Napoli si sta dando una mossa sul mercato, dopo tanti nomi e tante trattative saltate sembra che adesso il club di De Laurentiis stia cominciando a fare sul serio per portare a casa gli acquisti di cui la squadra ha bisogno. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport è stata fatta la prima offerta ufficiale per il giovane Theate del Rennes

Offerta al Rennes per Theate

“È partita un’offerta per Theate del Rennes, 23 anni, e questo è un segnale ma non la garanzia di un affare che può evolversi o anche no: il Napoli sta cercando in giro per l’Europa, per non ritrovarsi scoperto se non dovesse esserci l’accordo con i francesi, e al fianco di Nehuen Perez (23) dell’Udinese nascono altre idee. La prima: Lilian Brassier (24) che piace anche al Milan e che che dunque rappresenterebbe una sfida all’ultimo euro; la seconda, questa più intrigante, conduce invece a Trevoh Chalobah (24) del Chelsea, fratello minore di Nathaniel (29) che a Napoli ci ha giocato nel 2015. E comunque, nell’attesa di sapere cosa voglia fare il Rennes con Theate, il mercato sta lì, aspettando il mediano”.

Il mercato del Napoli sembra un caos

“Prendi subito un ivoriano (Traoré), un paio di serbi (Lukic e con lui Samardzic), poi un ceko (Barak), un argentino (Nehuén Perez), un belga (Theate), anzi due (Mangala) e ciò che sembra una Babele del calcio improvvisamente si trasforma in strategia. Eppure pare caos, la ricerca un po’ affannosa di aggrapparsi a qualcosa, fosse pure semplicemente una speranza: ventotto punti, a cinque dalla Champions, a venti dal proprio scudetto che qualcuno a maggio meritatamente conquisterà; e poi c’è (tanto) altro ancora: una squadra che non segna ma che subisce, che ha uomini in Coppa d’Africa, lungo degenti ed ha pure ceduto Elmas: serve un piano di pronto intervento, mentre (quasi) mezzo mercato è volato via e poi si andrà in Arabia”.

