Roma, l’Olimpico prepara una pesante contestazione contro giocatori e proprietà (CorSport)

Un mix di emozioni allo stadio: rabbia verso la squadra che ha abbandonato Mourinho, sdegno verso la proprietà e emozione nel rivedere De Rossi

Questa mattina la prima conferenza stampa di Daniele De Rossi da allenatore della Roma. Domani la prima partita post Mourinho contro il Verona e l’Olimpico è pronto ad accogliere e sostenere il loro beniamino. Solo lui però, perché secondo il Corriere dello Sport, i tifosi sono pronti a contestare duramente squadra e proprietà.

L’esonero dello Special One è andato di traverso alla stragrande maggioranza della tifoseria che in ogni modo possibile ha ripetuto che non ci sono più alibi. Allo stadio ci sarò un mix di emozioni:

“Lo shock e la delusione per l’addio di Mourinho, la rabbia verso la maggior parte della squadra per aver abbandonato il tecnico e non aver dato il massimo per uscire dal periodo negativo, l’emozione nel rivedere Daniele De Rossi all’Olimpico 1700 giorni dopo la sua ultima partita giocata in giallorosso. Poi il primo sdegno verso una proprietà che

con le sue scelte e i suoi silenzi ha mandato in confusione una piazza intera“.

I fischi contro i giocatori della Roma

Il Corriere della Sera scrive della protesta organizzata dal tifo romanista:

“L’Olimpico racchiuderà più sentimenti e racconterà diverse storie. Si comincerà probabilmente dai fischi alla maggior parte della squadra al momento della lettura delle formazioni: uno a uno i giocatori subiranno la contestazione per

le loro prestazioni stagionali, dopo tanto supporto e sostegno della squadra e le deludenti prestazioni prima contro la Lazio e poi contro il Milan. La protesta arrivata negli ultimi giorni fuori Trigoria, con i giocatori presi di mira (a parole) all’uscita dal centro sportivo, proseguirà inevitabilmente anche all’Olimpico. Sia per coloro che scenderanno in campo, sia per quelli che sono infortunati e che sono spuntati fuori negli ultimi giorni“.

I messaggi social di Renato Sanches e di Smalling non sono piaciuti per modi e tempistiche.

La contestazione contro i Friedkin

“Perché oltre alla scelta non condivisa dalla maggior parte della tifoseria di esonerare lo Special One, alla proprietà viene contestata anche la modalità. «Non ci hanno dato modo neanche salutarlo e ringraziarlo per due finali europee e per averci sostenuto e difeso fino alla fine», il commento che va per la maggiore”.

ilnapolista © riproduzione riservata