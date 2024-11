Nuovi contatti tra Napoli e Genoa per Ostigard (Tmw)

Genoa pronto a offrire una cifra tra i 5 e i 7 milioni di euro per prendere il difensore a titolo definitivo. Il Napoli deve decidere se accettare o meno

Il Genoa ha adesso la necessità di colmare il vuoto lasciato da Dragusin. Il difensore rumeno si è trasferito al Tottenham dopo una vera e propria asta che per un po’ ha anche coinvolto il Napoli. Su Dragusin c’era anche il Bayern Monaco, alla fine il calciatore ha scelto la Premier League. Adesso, secondo Tmw, il Genoa ha scelto di sostituirlo con un ex che gioca nel Napoli. Si tratta di Leo Ostigard. Tra Napoli e il club ligure ci sono stati nuovi contatti nelle ultime ora. A Genoa, Ostigard potrebbe certamente giocare di più. Per Mazzarri non è la prima scelta in difesa, anzi.

Ostigard di nuovo al Genoa, è il Napoli a decidere

“Leo Ostigard potrebbe tornare al Genoa nel corso di questa sessione di mercato. La notizia dell’interessamento da parte del club rossoblù per il centrale che ha già vestito la maglia del Grifone è nota ormai da giorni, ma nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra il Genoa e il Napoli per intavolare una vera e propria trattativa per il suo ritorno in Liguria. La società rossoblù è pronta a mettere sul piatto una cifra tra i 5 e i 7 milioni di euro per prendere il centrale classe 1999 a titolo definitivo. A questo punto il Napoli deve soltanto decidere se accettare o meno la proposta“.

Napoli, Barak piace sia a Meluso che a Mazzarri. Cajuste ha deluso le aspettative (Sky)

A Sky Sport fanno il punto sulla situazione del Napoli e sul mercato condotto dal presidente De Laurentiis. Massimo Ugolini sottolinea che l’esigenza del mercato azzurro rimane il difensore centrale.

«La priorità resta un centrale difensivo. Il Napoli sta sondando varie strade. Come del resto manca un alternativa a centrocampo, box to box, che sia un alternativa a Anguissa. Cajuste non ha soddisfatto le aspettative».

Negli studi di Sky, l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, fa il punto sul mercato condotto dal presidente De Laurentiis:

«De Laurentiis fedele alla sua filosofia di mercato. Preferisce puntare su giovani. Infatti i primi acquisto lo dimostrano. Traorè e Ngonge sono del 2000. Per Ngonge, il Napoli ha messo sul tavolo quell’investimento economico che i tifosi chiedevano, 20 milioni di euro per l’attaccante del Verona. Adesso serve un centrocampista alla Barak, che piace a Meluso e a Mazzarri. La vera emergenza era dietro, ma il difensore è merce rara in questo mercato. Il Napoli aveva raggiunto l’accordo con il Genoa, poi Dragusin ha preferito il Tottenham. Adesso ci sono Nehuen Perez per cui l’Udinese chiede almeno 15 milioni, poi c’è Theate che piace molto all’allenatore, Brassier è un’alternativa. Mazzarri però vuole un difensore».

