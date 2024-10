Neymar, in Francia stanno ancora indagando sul suo passaggio al Psg

Footmercato: l’ex Ministro dei conti pubblici (ora Ministro dell’interno) Darmanin avrebbe aiutato il Psg a pagare la clausola di 222 mln.

Nel 2017 Neymar passò dal Barcellona al Psg con il pagamento della clausola rescissoria pari a 222 milioni di euro; quello del brasiliano è stato l’acquisto più costoso della storia del calcio. Tuttavia, si sta ancora indagando sull’operazione che portò l’attaccante alla corte del club parigino. Footmercato riprende Liberation e scrive:

“Si parla ancora di questo caso in Francia. Ci sono in effetti importanti rivelazioni sul trasferimento. Ottenuto il rapporto dall’Igpn (Ispezione generale della polizia nazionale), viene spiegato che la giustizia francese sta indagando sul pagamento di questa famosa clausola. Jean-Martial Ribes, che era il responsabile comunicazione del Psg, avrebbe usato le sue conoscenze per rivendicare favori fiscali dallo Stato. In particolare, avrebbe sollecitato Hugues Renson, un ex deputato, a parlare con Gérald Darmanin, all’epoca Ministro dei conti pubblici. L’obiettivo era quello di aderire alle richieste del Psg. Il dipartimento di giustizia sta quindi indagando sul ruolo del club e dei politici interessati, in particolare Darmanin, che è diventato Ministro dell’interno”.

ORA IL BRASILIANO E’ FERMO PER LA ROTTURA DEL CROCIATO:

Neymar è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato e dei due menischi del ginocchio sinistro dopo quasi dieci giorni dall’infortunio che ha rovinato la sua prima stagione con l’Al-Hilal. L’attaccante ha ricevuto due spiacevoli notizie poco prima di iniziare la riabilitazione. La prima è il tentativo di rapimento ai danni della figlia nata da poco, la seconda è che rischia di finire fuori rosa nel proprio club. L’Al-Hilal avrebbe infatti deciso di sospendere temporaneamente il contratto. Così facendo si libererebbe uno slot per tesserare uno straniero a gennaio, dal momento che attualmente il club ha esaurito i posti per giocatori non sauditi. La decisione è stata presa da una consultazione tra i dirigenti addetti al mercato e l’allenatore Jorge Jesus, che ha chiesto alla società di inserire in rosa un terzino sinistro. In questo modo Neymar, che dopo l’infortunio ha ricevuto testimonianze di solidarietà da parte di tifosi e compagni, tornerebbe a far parte ufficialmente della rosa dell’Al-Hilal solo a partire dalla stagione 2024-’25.

