Napoli-Salernitana, le formazioni: Zielinski out, giocano Gaetano e Simeone

Il polacco neanche in panchina: affaticamento. Cajuste dal primo minuto, confermata la coppia centrale Rrahmani Juan Jesus.

Napoli-Salernitana, le formazioni ufficiali: Zielinski out, giocano Gaetano e Simeone.

Napoli-Salernitana. Ecco come gioca il Napoli di Mazzarri si schiera con:

Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Kvaratskhelia, Simeone, Politano.

📌 Piotr Zielinski non sarà a disposizione per il match a causa di un affaticamento. 💙 #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 13, 2024

De Laurentiis rischia la contestazione per il mancato mercato

A colpire devono essere state le parole decise e dirette di Alfredo Pedullà nei confronti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ieri ha detto “Oggi 12 gennaio, il calciomercato ha avuto inizio ufficialmente da 10 giorni. E tra le società che avrebbero dovuto investire da subito c’è di sicuro il Napoli che ha incassato (Elmas), ha preso Mazzocchi e si è fermato lì. Come provocazione (neanche tanto…) potremmo aggiungere che a questo punto i rinforzi sarebbero inutili”.

La vigilia di Napoli-Salernitana

Dopo l’intervento di Pedullà in tanti sembrano essersi svegliati e aver aperto gli occhi sul fatto che, il tanto decantato mercato di gennaio, che avrebbe risolto i problemi del Napoli, di fatto, ancora non è partito. E oggi per Napoli-Salernitana c’è chi teme la contestazione.

“Oggi pomeriggio al Maradona è atteso il ritorno di Aurelio De Laurentiis, piombato ieri sera in ritiro a Pozzuoli. Il presidente aveva ordinato la clausura punitiva per i giocatori e spera che basti a uscire dal tunnel, oppure sarà costretto a ricorrere a soluzioni più clamorose e drastiche. Ma anche sul numero uno azzurro aleggia la minaccia della contestazione, a causa dei colpevoli ritardi nelle trattative per i rinforzi”.

