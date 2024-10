Napoli, ritiro sospeso: i giocatori hanno chiesto di tornare a casa per qualche ora (Sky)

Durerà poco: stasera torneranno di nuovo insieme. C’è il match contro la Salernitana da preparare

Il Napoli è in ritiro per preparare il match contro la Salernitana. I giocatori hanno chiesto al presidente qualche ora per poter tornare a casa con i propri familiari.

Lo riporta Francesco Modugno, inviato Sky:

«Ci si appella un po’ alla necessità di ritrovare certi equilibri personali, c’è la concessione per qualche ora di rientrare a casa e di ritrovarsi questa sera perché c’è la Salernitana e c’è Walter Mazzarri che rimane qui, continuando la sua ricerca di soluzioni. Qualche soluzione potrebbe stare anche negli uomini da scegliere, con il Cholito Simeone che torna ad una candidatura importante. C’è anche l’opzione Gaetano a centrocampo. 4-3-3 cercando anche qualcosa di differente, cercando soprattutto prestazioni e i risutati. Qualche ora a casa può servire, la richiesta della squadra a nome del capitano è stata accolta dal presidente»

Il Napoli è una polveriera, il naufragio si avvicina. A scriverlo è l’edizione napoletana di Repubblica con Marco Azzi.

Macché ritiro punitivo. Il Napoli è una polveriera, gli stracci volano e ormai non c’è più margine per lavare in famiglia i panni sporchi, a dispetto della inutile clausura con cui Aurelio De Laurentiis s’è illuso di nascondere le macerie azzurre sotto a un metaforico tappeto.

L’unico argine al caos e alla dilagante anarchia sta cercando di metterlo Walter Mazzarri, costretto a preparare il derby di dopodomani ( ore 15) al Maradona contro la Salernitana con uno spogliatoio in subbuglio e troppi giocatori scontenti, alcuni dei quali decisi a cambiare aria già nella sessione invernale del mercato.

Il peggio deve ancora venire

L’emergenza che regna nel Napoli sta però per travolgere tutti e c’è il concreto pericolo che il peggio debba ancora venire, con problemi e guai che si moltiplicano in rapida successione.

Lo sfogo dell’agente di Kvaratskhelia era invece dovuto alla disparità di trattamento riservata al su assistito (che continua a guadagnare meno di Demme…) da De Laurentiis. Era prevedibile che il rinnovo a cifre stellari di VO9 avrebbe scatenato un altro terremoto nello spogliatoio. Il no comment del presidente del Napoli sullo scontro fratricida delle ultime ore rende però ancora di più l’idea dello sbando in cui sta naufragando il club campione d’Italia.

Altro che mea culpa. De Laurentiis deve correre ai ripari in modo concreto, il naufragio s’avvicina.

