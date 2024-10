Napoli, Politano ha svolto parte dell’allenamento in gruppo

Mazzarri prepara la partita contro il Torino. Gaetano ha svolto lavoro personalizzato in campo. Per Mazzocchi primo allenamento in azzurro

Il Napoli non si fa distrarre dal mercato e continua la preparazione in vista della trasferta di Torino contro i granata di Ivan Juric. A Castel Volturno si aspetta l’ufficialità di Mazzocchi che oggi ha fatto il primo allenamento con Mazzarri. Nel frattempo Politano continua al riabilitazione, l’italiano ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo. Personalizzato per Gaetano.

Il report del Napoli:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il primo match del 2024, Torino-Napoli, in programma domenica 7 gennaio alle ore 15 per la 19esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e seduta tattica. Di seguito il gruppo ha disputato una partita in famiglia a campo intero. Politano ha svolto parte di allenamento personalizzato in campo e parte col gruppo. Lavoro personalizzato in campo per Gaetano“.

Politano è tentato dai guadagni dell’Arabia, il Napoli vuole rinnovare (Gazzetta)

Politano non ha ancora rinnovato con il Napoli e da qualche tempo si attende di capire se ci sia realmente la possibilità in questo senso. Intanto nei giorni scorsi si sono affacciati gli arabi con una proposta allettante per l’attaccante azzurro, ma secondo quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport la sua volontà è diversa.

“Dall’Arabia per Politano. Intanto, in sede è arrivato un approccio formale dell’Al-Shabab per Matteo Politano. La società araba ha pronti 12 milioni di euro per il Napoli e un ricco contratto triennale da 21 milioni complessivi per l’esterno. Il giocatore, che ieri non si è allenato col resto della squadra per un affaticamento ed è in dubbio per il Torino, è tentato dai guadagni allettanti, ma per ora non sembra propenso ad accettare. Sicuramente non lo è il club, a cui invece conviene negoziare il rinnovo nei mesi a venire”.

