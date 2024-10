Napoli, lavoro personalizzato per Politano a causa di un affaticamento

Problema fisico per l’attaccante del Napoli che nella sessione odierna di allenamento non ha svolto regolare lavoro con i compagni

Il Napoli ha svolto questa mattina l’allenamento a Castel Volturno in vista della ripresa del campionato per il 2024. Domenica la formazione di Mazzarri giocherà a Torino alle 15 con l’obbligo di fare risultato per cominciare bene l’anno. Intanto però si combatte con le assenze importanti, innanzitutto a causa degli infortuni e poi anche per la Coppa d’Africa. Secondo quanto ha riportato il Napoli, nell’allenamento odierno si è momentaneamente fermato anche Politano

Problema fisico per Politano

La squadra ha iniziato la sessione con lavoro di forza in palestra. Successivamente il gruppo, sul campo 2, ha svolto torello, esercitazione atletica con l’ausilio di ostacoli bassi e lavoro tecnico tattico. Chiusura sul campo 3 dove la rosa ha disputato un mini torneo di 4 squadre composte da 5 uomini. Politano ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento.

Quattro partite, forse cinque. Il Napoli nel mese di gennaio avrà il compito di restare agganciato al quarto posto e si giocherà da campione d’Italia il nuovo mini-torneo che porta in dote la Supercoppa Italiana. Questo il calendario della squadra partenopea nel mese appena iniziato.

Il calendario del Napoli nel mese di gennaio

7 gennaio 2024 – Torino-Napoli (Serie A)

14 gennaio 2024 – Napoli-Salernitana (Serie A)

18 gennaio – Napoli-Fiorentina (Supercoppa Italiana)

22 gennaio – Eventuale finale Supercoppa Italiana

28 gennaio 2024 – Lazio-Napoli (Serie A)

L’Arabia insiste per Politano

Il Napoli ha ricevuto per Matteo Politano un’offerta dal club saudita Al Shabab di circa 12 milioni, con un ingaggio al calciatore di 7 milioni di euro netti. Politano è in scadenza con il Napoli nel 2025. Tuttomercatoweb scrive:

“Il giocatore è pronto a dire di no alla proposta araba per rinnovare. Stessa lunghezza contrattuale, cioè tre anni e mezzo, ma accetterebbe uno stipendio ben più basso di quanto paventato dai sauditi. Ora guadagna 2,2 milioni di euro all’anno, la fumata bianca potrebbe esserci intorno ai 3 più bonus”.

