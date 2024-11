Secondo quanto riporta calciomercato.it, dall’Arabia si parla di affaticamento muscolare per il difensore nerazzurro, che ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato

Napoli-Inter, Bastoni a rischio per la finale di Supercoppa

Domani sera alle ore 20:00 si terrà la finale di Supercoppa tra il Napoli e l’Inter.

Si pensa già a quali potrebbero essere le probabili formazioni di Mazzarri e Inzaghi. In casa Inter, potrebbero esserci dei problemi per Bastoni.

Nell’allenamento di oggi, il difensore nerazzurro ha lasciato il campo in anticipo. Bastoni ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato, a bordocampo, su una cyclette.

Secondo quanto riporta calciomercato.it, dall’Arabia si parla di affaticamento muscolare.

Per Calhanoglu, che contro la Lazio è uscito per un problema muscolare, bisognerà aspettare e vedere se il turco potrà stringere i denti e scendere in campo.

Domani sera la finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Inter. Alle 14 Walter Mazzarri presenterà il match in conferenza stampa. Possibile conferma della difesa a tre per la finale contro l’Inter. Davanti prevista la conferma di Simeone.

La conferenza stampa di Mazzarri

Il valore della vittoria domani per il brand Napoli:

«Io credo che il Napoli, grazie al campionato dell’anno scorso, sia già conosciuto nel mondo. Già quando ero qua siamo arrivati in Champions, 12-13 anni fa. Da quel momento è quasi sempre stato con le coppe, con la guida del presidente De Laurentiis: è una realtà tangibile da anni, è una squadra conosciuta a livello mondiale»

Finale importante per Mazzarri o per la squadra?

«Per me in che senso? In 23 anni di carriera è capitato due volte di competere per questo trofeo, spero di riuscire ad alzarlo. Altrimenti sono contento comunque, non tutti gli allenatori che partono da zero come me arrivano a giocarsela due volte. Per la squadra, non credo sia facile ripetere una Supercoppa: devono approfittarne e questo deve essere lo stimolo»

L’Inter l’ha sorpresa in qualcosa:

«Ho notato che davanti aveva una signora squadra con un grande allenatore e abbiamo visto un’Inter straripante da tutti i punti di vista. In un campionato così, anche le grandi squadre possono avere flessioni: affronteremo l’Inter nel momento migliore possibile per loro. Se dovessimo fare bene, come speriamo, ci darebbe ancora più fiducia per il prosieguo della stagione».

