Mazzarri: «Con i giocatori adatti voglio rifare il 4-3-3. Kvaratskhelia lo vorrei più lucido avanti»

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha parlato in conferenza dopo la vittoria in Supercoppa italiana contro la Fiorentina

La conversione tattica?

«I risultati sono figli di partite perse immeritatamente, sono episodi: è importante che i ragazzi non siano più frenati, la Fiorentina gioca molto bene e li avevo visti in campionato contro un Napoli al completo: li avevano messi in grande difficoltà, ho provato a capire come affrontarli. Devo fare i complimenti a chi gioca meno, eravamo in emergenza e sono contento della risposta del gruppo»

La scelta tattica di Mazzarri

Scelta tattica dipesa dall’avversario?

«Sono coerente, mi piacerebbe con i giocatori adatti rifare il 4-3-3 come avevo già detto: il mio non era un bluff, se guardate il Napoli di 14 anni fa, con le piccole non vincevamo e mettevo un attaccante per un difensore per forzare il gioco. Mi è sempre piaciuto, poi ho studiato il Napoli di Spalletti e mi piacerebbe rifarlo, ma ci vogliono tutti e oggi ne mancavano 6-7 rispetto a quel Napoli lì. Dopo 23 anni di carriera riesco a capire se in questo momento possiamo giocare così, una squadra così forte e che gioca così bene: dovevo fare qualcosa»

Cajuste e Lobotka?

«Se avete visto, in possesso di palla Lobotka non ha cambiato modo di giocare e li mettevo in verticale, era una specie di 3-3 con Cajuste in mezzo a Politano e Kvaratskhelia, con Lobotka che poteva fare il regista basso. Ha fatto una grande partita, si è trovato a suo agio e trovava i compagni in appoggio. Cajuste aveva fatto benino, la Fiorentina giocando a uomo poteva lasciarlo libero tra le linee. Cajuste dà tutto, saranno crampi anche stavolta»