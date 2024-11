Napoli, è rientrato Anguissa. Domani il primo allenamento a Castel Volturno (Sky)

Oggi il presidente è arrivato a Castelvolturno. La sua presenza è sempre più assidua in questi mesi difficili per la squadra

Domenica alle ore 15:00 il Napoli sfiderà il Verona in casa. Gli azzurri devono assolutamente vincere se vogliono restare in corsa per il posto in Champions.

Massimo Ugolini, inviato Sky a Castel Volturno, dà degli aggiornamenti sul lavoro dei giocatori.

«Simeone sulla carta può fare la differenza, anche se le statistiche di questa stagione non sono così felici. Serve qualcosa di più, soprattutto nella fase offensiva. Finora Simeone ha avuto poche chance, ha tanta voglia di far bene. Kvara è un giocatore su cui il Napoli deve basare la sua corsa alla Champions».

Napoli, è tornato Anguissa. Domani il primo allenamento

«È rientrato Anguissa, domani sarà a Castel Volturno per svolgere il primo allenamento con Mazzarri dopo la Coppa D’Africa. Circa venti minuti fa è arrivato anche il presidente De Laurentiis, presenza assidua negli ultimi mesi. Il presidente vuole far sentire la propria presenza in questo momento delicato».

Il Napoli non è più in emergenza: contro il Verona tornano anche Olivera e Natan (Corsport)

Il Corriere dello Sport scrive:

“Frank Anguissa domani sarà a Castel Volturno ed è comprensibile sospettare che con lui in campo possa esserci un’altra vita per gli azzurri. Kvaratskhelia vorrebbe cominciare a splendere proprio contro il Verona, la prima squadra italiana a cui ha fatto gol. Il Cholito Simeone parte leggermente in vantaggio su Raspadori per la titolarità. E poi c’è Jens Cajuste, un’opzione in più per portare nuove idee di gioco. Con loro, torneranno anche Natan e Olivera; il centrale brasiliano, dopo trentasette giorni d’assenza, ricomincia a correre per prendersi il suo ruolo. L’esterno uruguaiano, infortunatosi a Bergamo nel giorno del debutto di Mazzarri circa due mesi fa, può lasciarsi alle spalle giorni duri”.

In Serie A “il club deve escludere un solo elemento dall’elenco degli over 22; i posti liberi sono tre e i nuovi arrivi quattro. A quanto pare il candidato ad essere messo fuori rosa è Demme”. Diversa è la situazione in Champions. Ogni club deve comunicare una lista che prevede al massimo tre novità rispetto alla fase a gironi. Gli innesti sicuri saranno Mazzocchi e Ngonge, di conseguenza il terzo posto se lo contenderanno Traorè e Dendoncker. La scelta spetterà a Mazzarri: dipenderà tutto dalle condizioni fisiche di Traorè (ha giocato la sua ultima partita il 20 novembre ed ha avuto successivamente la malaria) e ora impegnato in un nuovo percorso intensivo personalizzato.

