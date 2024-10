Il portiere si era infortunato con il Monza. Recuperato Gollini, che torna ad allenarsi in gruppo

Meret, lesione muscolare di secondo grado alla coscia sinistra

Il Napoli è tornato ad allenarsi dopo il pareggio in casa con il Monza. Durante la partita, il portiere Meret è uscito a causa di un infortunio. Oggi è arrivato l’esito degli esami: il portiere ha riportato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso alla coscia sinistra.

Il report dell’allenamento:

“Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il primo match del 2024, Torino-Napoli, in programma domenica 7 gennaio alle ore 15 per la 19esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta finalizzata al possesso palla. Di seguito lavoro aerobico e chiusura con partitina a campo ridotto.

Gollini ha svolto seduta completa con il gruppo.

Alex Meret si è sottoposto ad esami strumentali, al Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro“.

Meret resterà fuori almeno due settimane, con il Torino rientrerà Gollini (CorMezz)

Il portiere del Napoli Alex Meret contro il Monza è stato protagonista del rigore parato a Pessina; poco dopo, però, ha chiesto la sostituzione per un problema alla coscia ed è entrato al suo posto Contini, terzo portiere azzurro. Il Corriere del Mezzogiorno Campania scrive:

“Gli esami strumentali faranno chiarezza ma c’è la preoccupazione che possa fermarsi per almeno un paio di settimane. Gollini era indisponibile contro il Monza per un problema alla caviglia sinistra ma dovrebbe essere disponibile per la sfida di Torino. Tornerà Politano, ma non ci saranno Anguissa e Osimhen per la Coppa d’Africa”.

