Mbappé ha accettato di rinunciare a 70-80 milioni se dovesse lasciare il Psg gratis

Lo ha scritto il giornalista Ben Jacobs su X. Ha già rinunciato a un bonus fedeltà, ma c’è ancora una piccola speranza che possa rinnovare il contratto.

Il campione francese Kylian Mbappé è in scadenza di contratto a giugno con il Psg. La trattativa per il rinnovo è in fase di stallo, anche se Nasser Al Khelaifi non vorrebbe perdere gratis un giocatore di tale portata economica.

Secondo quanto scrive il giornalista inglese su X Ben Jacobs, il calciatore ha accettato di rinunciare a 70-80 milioni di euro se lascia il Psg a parametro zero. Mbappé ha già rinunciato a un bonus fedeltà di decine di milioni di euro; una rata è andata infatti già persa; se dovesse restare al club parigino, gli tornerebbe indietro. Potrebbe comunque esserci ancora una speranza per il club francese di rinnovare il suo contratto, scrive Jacobs.

Exclusive: Kylian Mbappe has agreed to forgo €70-80m if he leaves PSG on a free. Agreement is variable and complicated. Not as simple as just discounting his loyalty bonus, although an instalment has already been waived. If Mbappe stays he’ll be entitled to this back.🇫🇷 pic.twitter.com/bjX7Rok1JC — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 4, 2024

Mbappé non ha ancora deciso del suo futuro

«Siamo felici di tornare a casa con il trofeo. Sono molto motivato per quest’anno, è molto importante. Abbiamo dei titoli da conquistare. Ne abbiamo già vinto uno, è cosa fatta. Non ho ancora preso una decisione sul futuro, non ho fatto una scelta. Con l’accordo che ho stretto con il presidente (Nasser Al-Khelaïfi) quest’estate, qualunque sia la mia decisione, siamo riusciti a proteggere tutte le parti, a preservare la serenità del club per le sfide future, questa è la cosa più importante, diciamo che è secondaria».

Il ragazzo di Bondy ha poi continuato:

«Nel 2022 non sapevo cosa fare fino a maggio. Se so cosa voglio fare adesso, perché restare qui? Non avrebbe senso. La cosa più importante sono davvero i titoli, abbiamo un gruppo giovane e determinato che vuole vincere trofei. La mia situazione, all’interno del club non interessa a nessuno».

