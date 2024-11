Mazzarri non si presenta alla premiazione, Zazzaroni attacca: «È sbagliato»

Negli studi Mediaset dopo la finale: «È una scelta non condivisibile perché non rende omaggio alla prestazione del suo Napoli»

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri molto nervoso a bordo campo per tuta la sfida di Supercoppa contro l’Inter. Già nel primo tempo l’allenatore toscano si era inalberato con l’arbitro per un fallo non chiamato su Kvara, ma l’apice lo ha raggiunto nella ripresa quando è stato espulso Giovanni Simeone.

Ingenuo pestone dell’argentino, che si becca il secondo giallo a breve distanza dal primo.Una furia il tecnico azzurri Walter Mazzari che, come riportato dal colleghi di Mediasetsport, è stato trattenuto a fatica sulla panchina e che si è scagliato nei confronti del direttore di gara: «È una vergogna, come rovinare una partita»

Mazzarri non si presenta alla premiazione

Mazzarri non si è presentato neanche sul palco per la premiazione del secondo posto del Napoli. Una scelta che non è stata condivida negli studi di Mediaset Sport al termine della premiazione.

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni:

«Una scelta non condivisibile perché non rende omaggio alla prestazione del suo Napoli. Una scelta simile la fece il presidente del Napoli in Cina. Devi andare perché è uno sport e ci sono dei valori da rispettare»

Sull’arbitraggio

«Vorrei vedere una partita dove gli arbitri non incidono, anche se va detto che l’Inter è sicuramente più forte L’espulsione di Simeone ha costretto Mazzarri a cambiare e mettere la squadra ancora più sulla difensiva, fino poi al gol di Lautaro che era un po’ nell’aria»

