Mazzarri non sarà sicuramente l’allenatore del Napoli l’anno prossimo (CorSport)

In estate possibile valzer di allenatori. Walter “è sicuramente in uscita a fine campionato”. Allegri “matura l’idea di chiudere il cerchio”. Pioli “sembra a fine corsa”

La proposta del Brasile inoltrata a Mourinho ha fatto scattare le sirene di mercato per gli allenatori. Secondo il Corriere dello Sport, questa estate potrebbe portare una rivoluzione soprattutto fra le panchine dei top club. Ci sono alcuni punti fermi da cui partire, come le conferme di Thiago Motta e Italiano, e l’addio di Mazzarri a fine stagione:

“La geografia delle panchine top della Serie A potrebbe finire dentro una delle rivoluzioni più profonde degli ultimi tempi. Siamo nel campo delle ipotesi, è vero, ma la vicenda Mourinho è solo la punta dell’iceberg di un fermento che potrebbe coinvolgere le altre squadre di vertice. Con una eccezione, al momento: Gasperini, un contratto fino al 2025 più l’opzione per un altro anno, dopo qualche incertezza legata al riassetto societario, ora tutto attorno a lui sa di stabilità. Per il resto bisogna tenere le antenne dritte e fotografare l’andamento della seconda metà della stagione, partendo da alcuni punti fermi che sono le scadenze contrattuali ormai prossime (giugno 2024, come Mou) di Vincenzo Italiano e Thiago Motta, oltre a quella di Walter Mazzarri, che a metà novembre è subentrato a Rudi Garcia a Napoli ed è sicuramente in uscita a fine campionato“.

Per quanto riguarda gli altri big. Allegri “ha ricostruito e rifondato la Juventus. Nella testa dell’allenatore sta maturando l’idea di chiudere il cerchio con questa stagione“. Anche Pioli “sembra in qualche modo a fine corsa, più di qualche mugugno si è sollevato nei mesi scorsi“. Simone Inzaghi, invece è “solidissimo, ma potrebbe farlo vacillare solo la mancata conquista dello scudetto“.

Mourinho aspetta i Friedkin: il portoghese vuole il rinnovo

Secondo il Corriere dello Sport, Mourinho aspetta la proposta di rinnovo dai Friedkin. Il portoghese si è esposto pubblicamente dichiarando il suo amore per i colori giallorossi:

“José, portaci al Mondiale. Il Brasile ha contattato il procuratore di Mourinho, Jorge Mendes. La risposta però è stata molto netta e coerente: adesso non posso perché ho un contratto con la Roma, più avanti vedremo. E anzi Mourinho è convinto che i Friedkin non abbiano cercato altri allenatori, tipo Xabi Alonso, ma che stiano anzi aspettando prima di prendere una decisione definitiva sull’allenatore”.

