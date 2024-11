Mazzarri e il Napoli si giocano 150 milioni: quarto posto e Mondiale per club (Corsport)

Sono i due obiettivi che possono cambiare la stagione del Napoli. Per andare al Mondiale serve eliminare Barça, due vittorie e un pareggio in Champions

Mazzarri e il Napoli si giocano 150 milioni: quarto posto e Mondiale per club. Ne scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano.

Una cinquantina di milioni, ormai lo sanno anche al luna park, li garantisce la qualificazione alla prossima Champions League.

Ma il biglietto della lotteria (quella del calcio) è questa Champions League che va vissuta a petto in fuori, andando ad affrontare il Barcellona con la consapevolezza del proprio talento e uno sguardo nel futuro gioioso degli States, che dal 15 giugno al 13 luglio 2025 ospiterà la prima edizione del nuovo Mondiale per club, mica pizza e fichi. E per arrivare tra quelle 32, che potranno sguazzare nell’oro di un montepremi lunare dal quale si può staccare pure un assegnino da cento milioni, sarà necessario, anzi indispensabile, liberarsi del Barça, riuscire possibilmente a batterlo almeno una volta, pareggiare un’altra e poi, dopo essersi avventurati nei quarti, cogliere un altro successo. Il meccanismo per il reclutamento della seconda italiana, compagna dell’Inter già proiettata negli States, è complicato e semplice alla stessa maniera: la Juventus è in vantaggio nel ranking attuale con i suoi 47 punti ma il Napoli è vivo, ha due gare davanti a sé per arricchire la propria classifica internazionale che a 41 punti ha bisogno di un pacchetto nel quale siano inclusi, con il passaggio del turno, due successi ed un pareggio.

Mazzarri, l’emergenza sta finendo

Domenica alle 15 il Napoli affronterà l’Hellas Verona allo stadio Maradona. Con la Lazio gli azzurri hanno sofferto tante assenze, anche per le squalifiche rimediate in Supercoppa. Ora, però, rientreranno sei calciatori (Osimhen è ancora impegnato in Coppa d’Africa, Meret molto difficile che riesca a recuperare).

Napoli-Verona, rientrano Natan e Olivera

Il Corriere dello Sport scrive:

“Frank Anguissa domani sarà a Castelvolturno ed è comprensibile sospettare che con lui in campo possa esserci un’altra vita per gli azzurri. Kvaratskhelia vorrebbe cominciare a splendere proprio contro il Verona, la prima squadra italiana a cui ha fatto gol. Il Cholito Simeone parte leggermente in vantaggio su Raspadori per la titolarità. E poi c’è Jens Cajuste, un’opzione in più per portare nuove idee di gioco. Con loro, torneranno anche Natan e Olivera; il centrale brasiliano, dopo trentasette giorni d’assenza, ricomincia a correre per prendersi il suo ruolo. L’esterno uruguaiano, infortunatosi a Bergamo nel giorno del debutto di Mazzarri circa due mesi fa, può lasciarsi alle spalle giorni duri”.

