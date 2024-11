Lobotka ha le chiavi della manovra. Mazzarri lo ha messo di nuovo al centro del Napoli (Gazzetta)

“Per i compagni è una specie di guida, in base ai suoi movimenti devono ragionare di conseguenza. È tornato centrale come lo era stato la scorsa stagione per Spalletti”

Lobotka è stato la stella del Napoli di Spalletti. Il perno su cui si poggiava la squadra. Con l’inizio della nuova stagione, sotto la guida di Garcia, il centrocampista del Napoli è tornato ad essere in ombra. Le sue qualità non venivano messe in luce dall’allenatore francese.

Poi, c’è stato di nuovo il cambio di allenatore ed è arrivato Mazzarri sulla panchina. Con lui, Lobotka è tornato ad essere fondamentale per la squadra. E proprio stasera, in finale di Supercoppa, potrebbe ricoprire un ruolo chiave.

La “Gazzetta dello Sport” scrive:

“Lobotka con Mazzari è tornato centrale come lo era stato la scorsa stagione per Spalletti. Non era così con Garcia, che spesso richiedeva ai suoi la palla diretta sull’attaccante. Mazzarri ha rimesso Lobo al centro del Napoli, dandogli letteralmente le chiavi della manovra: per i compagni è una specie di guida, in base ai suoi movimenti devono ragionare di conseguenza. Lobotka è uomo sa che uscire molto bene dal pressing portato dagli attaccanti avversari, cosa che Thuram e Lautaro (ma non solo) proveranno a fare di sicuro stasera“.

Il Napoli ha Lobotka, per l’Inter c’è Calhanoglu

“Dall’altra parte, Calhanoglu è dentro la migliore stagione della sua carriera, per sua stessa ammissione. E’ già a quota 11 gol stagionali, ma le sue partite sono piene di tanto altro. Gli avversari difficilmente riescono a limitarlo, perché lui sa comunque come farsi trovare. E i compagni, pur di cercarlo, sono disposti a scegliere linee rischiose: ne val la pena, comunque, far partire l’azione dal turco. Contro la Lazio era uscito per via di un’ammonizione ma anche per un colpo ricevuto: nulla di grave, per fortuna di Inzaghi. Ci sarà stasera, per una sfida che è anche una sfida di precisione. Tanto per intendersi: 77 passaggi positivi e solo 7 negativi per Calhanoglu contro la Lazio, 35 positivi e 2 negativi per Lobotka contro la Fiorentina. Il turco ne gioca di più, probabilmente sarà così anche stasera. Alla fine, conterà però più la qualità che la quantità“.

