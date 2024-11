Liliana Cavani e un meteorite che sta per impattare la terra

“L’ordine del tempo” liberamente tratto dal saggio omonimo del fisico Carlo Rovelli. Un week-end al mare per un microcosmo borghese

Per chi si fosse perso nelle sale il film di Liliana Cavani “L’ordine del tempo” – liberamente tratto dal saggio omonimo del fisico Carlo Rovelli (Adelphi, 2017) – che è stato presentato all’ultima Mostra di Venezia, può ora recuperarlo su molte piattaforme digitali (noi l’abbiamo visto su Amazon Prime). Con l’aiuto alla sceneggiatura di Paolo Costella la regista disegna un microcosmo borghese in attesa dell’eventus damni.

Un gruppo di amici al mare

Giorni nostri: in una località balneare laziale un gruppo di amici si incontra per passare un week-end al mare. I padroni di casa sono il medico Pietro Balestrieri (Alessandro Gassmann) e sua moglie l’avvocato Elsa (Claudia Gerini) che hanno una figlia adolescente Anna (Alida Bastan Calabria) che fa il liceo classico. Poi ci sono la fisica Greta (Valentina Cervi) e suo marito lo piscoanalista Jacob (Fabrizio Rongione), insieme alla giornalista Jasmine (Angeliqa Devi), e all’altra coppia composta dalla prof Paola (Ksenija Aleksandrovna Rappoport) e dal marito broker di Borsa Viktor (Richard Sammel). Si uniranno in seguito il prof universitario di Fisica Enrico (Edoardo Leo) e la sua collega alla Specola Vaticana Giulia Doufur (Francesca Inaudi).

Liliana Cavani e la dilatazione del tempo

L’atmosfera è da gran bonaccia delle Antille, ma a smuovere la tranquillità di questo pantano borghese interviene l’accadimento che un meteorite (Anaconda) sta per impattare la terra e può provocare una tempesta acida che estinguerebbe il genere umano. A questa notizia di cui si fa latore Enrico si mette in movimento tutto il non detto che riguarda il gioco delle coppie ed il tempo sembra non essere più una convenzione. Anzi la regola che sovverte tutto è quella più da bacio Perugina che “l’amore non è vaghezza ma il sentimento più profondo di tutti”. Tra scoperte di primi amori, relazioni nascoste che si disvelano e redde rationem di coppia gli ultimi minuti prima del sicuro impatto passano autentici. Il finale a sorpresa rileverà che il tempo non è fratto o distorto ma si dilata quando trova uno spazio sicuro.

