Lazio-Napoli, dove vederla in tv e streaming

Lazio e Napoli a confronto domani sera. All’Olimpico Lazio-Napoli è un big match fondamentale per entrambe le squadre. Sarri vuole i tre punti per allungare la striscia positiva in campionato e confermarsi nella corsa Champions. Mazzarri vuole rilanciare la sua squadra dopo le ottime prestazione in Supercoppa e continuare la rincorsa al quarto posto che al momento dista cinque punti. è tempo di rituffarsi sul campionato di Serie A e riprendere la corsa verso il quarto posto.

All’andata al Maradona la Lazio si impose a sorpresa per 2-0 grazie al colpo di tacco di Luis Alberto e al sinistro vincente di Kamada. Inutile il momentaneo pareggio di Zielinski, con netta deviazione di Romagnoli.

Dove vedere Lazio-Napoli in tv e streaming

Lazio-Napoli si gioca all’Olimpico domenica 28 gennaio alle ore 18. Sono diffidati per entrambe le squadre: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, Cataldi, Rovella, Vecino, Pellegrini. A trasmettere la diretta della partita è in esclusiva la piattaforma di streaming video Dazn.

Per poter vedere la partita è necessario un abbonamento alla piattaforma. Gli abbonati possono sintonizzarsi sulla partita da SmartTv (Televisore di ultima generazione dotato di un collegamento a internet), oppure attraverso smartphone, pc o tablet.

Mazzarri potrebbe tornare al 4-3-3 con Raspadori e Lindstrom titolari (Gazzetta)

Il Napoli di Mazzarri, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dovrebbe schierarsi con un 4-3-3: davanti a Gollini, difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui; centrocampo con Lobotka, Zielinski e Gaetano (che sostituirà Anguissa impegnato in Coppa d’Africa e Cajuste squalificato). Nel tridente davanti non ci saranno Osimhen (in Coppa d’Africa) e Kvaratskhelia e Simeone, squalificati; Mazzarri potrebbe lanciare Lindstrom a sinistra dal primo minuto, con Raspadori centravanti e Politano sulla destra.

Modulo speculare per la Lazio di Sarri. Provedel in porta e difesa a quattro con Lazzari, Gila, Romagnoli e Marusic. A centrocampo Rovella, Guendouzi e Luis Alberto; in attacco Isaksen, Castellanos e Felipe Anderson. Per i biancocelesti squalificati Immobile e Zaccagni.

