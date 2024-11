Laporta: «Accetto la scelta di Xavi. Difficile vincere il campionato, puntiamo alla Champions»

Il presidente del Barça: «Le cose non stanno andando come avevamo previsto. Se le aspettative non vengono soddisfatte, bisogna cambiare»

Il giorno dopo l’annuncio di Xavi, il Barça deve raccogliere i cocci e ripartire. La sconfitta subita in rimonta dal Villarreal è la famosa goccia che fa cascare nel baratro la squadra blaugrana. I mal pensanti crederanno che le parole “A fine stagione me ne vado” pronunciata da Xavi siano state scritte in collaborazione da Laporta e Deco. Lo stesso presidente del Barça però se ne leva le mani e afferma di voler rispettare la scelta di quello che sarà il suo allenatore almeno fino a giugno. A riportare le dichiarazioni di Laporta è Marca.

Le parole di Laporta sull’addio di Xavi

Joan Laporta sull’annuncio fatto ieri sabato da Xavi di non restare sulla panchina del Barcellona:

«Xavi mi ha detto che a fine stagione se ne sarebbe andato, che voleva finire la stagione, ed è una formula che accetto perché è stato lui a propormela: è una leggenda dei tifosi del Barcellona. È una persona onesta e agisce con rispetto e dignità. Ama il Barça. Lo accetto perché so che il suo impegno e quello del suo staff sarà massimo. Il momento richiede la massima unità. La situazione non è piacevole per nessuno».

Il Barça quindi è in piena crisi, ma ci sono ancora degli obiettivi da raggiungere:

«Il campionato è difficile, ma evidentemente non è ancora perduto. Dobbiamo lottare per essere più in alto possibile senza escludere di vincerlo. Ma dobbiamo mettercela tutta per provare a vincere la Champions. Affronteremo il Napoli. Andiamo passo dopo passo. Con impegno, con più carattere, senza perdere la concentrazione, con l’allenatore che dà tutto e con i giocatori con il massimo impegno… possiamo raggiungere alcuni degli obiettivi».

Ad ammettere che la stagione è a un passo dall’essere fallimentare è Laporta stesso:

«A livello sportivo le cose non stanno andando come avevamo previsto. Abbiamo appena vinto Liga e Supercoppa e le aspettative, dopo aver rinforzato la rosa, erano buone e se non vengono soddisfatte la situazione deve essere invertita».

Il Barcellona è in crisi nera, Thiago Motta favorito per il dopo Xavi

Il Barcellona è in crisi nera, Thiago Motta favorito per il dopo Xavi. Lo scrive il quotidiano catalano Sport dopo che ieri sera, al termine di Barcellona-Villarreal 3-5 Xavi ha annunciato che lascerà il Barça a fine stagione. Il Barcellona ha perso malamente la Supercoppa spagnola col Madrid, è stato eliminato in Coppa del Re, in Liga è terzo a dieci punti dal Real Madrid capolista e in Champions agli ottavi affronterà il Napoli.

