Kvara incoraggia i compagni delusi, una pacca sul petto come gesto da leader (Gazzetta)

A fine gara, nel silenzio gelido che accompagnava gli azzurri verso la premiazione. Come una carezza sull’orgoglio, scrive il quotidiano.

Ieri il Napoli ha perso 1-0 la finale di Supercoppa contro l’Inter; per mezz’ora di secondo tempo ha giocato in 10 uomini dopo l’espulsione di Simeone. Rammaricati per il risultato, scrive La Gazzetta dello Sport, gli azzurri sono stati consolati da Kvara, che ha cercato di motivare i suoi compagni delusi.

A fine partita, nel silenzio dei suoi compagni, Kvara ha dato a tutti una pacca sul petto:

Mentre si dirigevano verso la premiazione, gli azzurri avevano lo sguardo deluso ma non privo della consapevolezza di aver raschiato dal proprio serbatoio le energie richieste. A fine partita, gli azzurri si cercavano tra di loro. Le immagini televisive coglievano Kvaratskhelia che incrociava i compagni di squadra e dava a ciascuno una pacca sul petto. Come una carezza sull’orgoglio e sulla delusione del Napoli nella notte di Riad.

Gazzetta: Non c’era Mazzarri a ritirare la medaglia d’argento. Risentito, secondo quello che è emerso, per la direzione arbitrale, ma anche per il peso di una beffa che il tecnico ha sentito in una chiave pure molto personale, era la chance per dare un timbro anche al Napoli targato Mazzarri.

In un colpo solo Mazzarri ha restituito l’anima al Napoli, ha finalmente mostrato che è ancora una squadra. Gli azzurri hanno battuto 3-0 la Fiorentina e hanno giocato alla parti con l’Inter. Anche con un uomo in meno, dopo l’espulsione di Simeone, il Napoli ha resistito, almeno fino al 91esimo. Non solo, Mazzarri questa sera si è reso protagonista di invenzioni tattiche che hanno preso in contropiede Inzaghi.

