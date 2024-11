Italiano: «Giocare con la massima attenzione ci servirà a non stare male i prossimi giorni»

Vigilia di Supercoppa contro il Napoli. «È passato troppo dalla vittoria in campionato a Napoli, stiamo avendo una buona resistenza difensiva»

Italiano in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Fiorentina di Supercoppa in programma domani alle ore 20 con diretta su Canale 5. Ecco cosa ha detto il tecnico viola.

Il Napoli-Fiorentina 1-3 di inizio campionato, ora chi è favorito?

«Credo che sia passato troppo tempo dalla partita di campionato col Napoli, sono successe tantissime cose e quindi credo che quella sia stata una bella parentesi per noi. Siamo riusciti a esprimerci bene, ma domani sarà tutt’altra storia. Si parte da un solo obiettivo: riuscire a superare questa semifinale e arrivare a giocarsi questo trofeo. Domani sono convinto che troveremo un Napoli diverso, forte, campione d’Italia, con a disposizione tanti giocatori di qualità e campioni».

Italiano e le finali perse

Italiano: «Siamo arrivati alle finali di Coppa Italia e Conference League dopo un percorso straordinario. Quando arrivi in finale sai che troverai una squadra forte: a noi sono toccate Inter e West Ham. In alcuni aspetti abbiamo sbagliato qualcosina, sotto l’aspetto difensivo vieni chiamato in causa perché affronti squadre di grandissimo livello. Devi saper tenere botta. In campionato abbiamo una tenuta difensiva importante e non stiamo subendo come gli anni scorsi».

Il percorso effettuato.

Italiano: «Sono 2 anni e mezzo che abbiamo queste conoscenze consolidate, oltre a una crescita tattica c’è anche una crescita individuale: i ragazzi sanno che sono partite in cui la preparazione farà la differenza, ma giocarle con la massima attenzione servirà a non farci star male per qualche giorno. Mi auguro che abbiano capito questa lezione, abbiamo cercato di far di tutto per prepararle in modo da mettere in difficoltà il Napoli campione d’Italia».

I primi tempi

Italiano: «Quella di domani è una semifinale, ma sono sempre partite secche. La Fiorentina merita di giocare certe gare, e galleggiare in alto in classifica. Ultimamente i primi tempi li stiamo approcciando male, e nei secondi invece vediamo un’altra squadra. Mi auguro che si veda cosa ci hanno lasciato le due finali. Abbiamo dimostrato di essere in crescita, anche nelle gare che abbiamo vinto non giocando così bene. Il nostro portiere in quelle occasioni ha fatto grandi parate, e siamo cresciuti in cinismo. Questo ci porta ad essere quarti, agli ottavi di Conference, e in semifinale di Coppa Italia. Se vuoi arrivare a questi livelli devi migliorare sotto tutti gli aspetti. E non c’è occasione migliore di domani per mostrare i miglioramenti».

Nico Gonzalez

Italiano: «Oggi si è allenato venti minuti con la squadra… È guarito e ci fa piacere, però è poco per inserirlo, per portarlo dentro. Insieme a lui Dodò, che ieri ha iniziato con la squadra anche se in maniera graduale e differenziando un po’ il lavoro. Sono guariti e piano piano incrementeranno, cercheremo di portarli alla condizione».

Cosa ha detto Mazzarri

Mazzarri in conferenza alla vigilia di Napoli-Fiorentina gara di semifinale di Supercoppa italiana che si giocherà giovedì alle ore 20 con diretta su Canale 5. L’altra semifinale è tra Inter-Lazio che si giocherà venerdì alle 20. La finale si disputerà lunedì alle 20. Sempre su Canale 5.

Quanto incide il mercato e cos’è cambiato dopo la vittoria sulla Salernitana?

«Su di me il mercato non incide, penso solo alla partita. Cerco di trasmettere questa mentalità anche ai ragazzi. A Torino giocammo molto male e prima non abbiamo raccolto i punti che avremmo meritato, stavamo perdendo fiducia in noi stessi. la vittoria sulla Salernitana credo che ci abbia dato un po’ di morale anche per la partita di domani e per il campionato».

Situazione infortunati

«Cajuste, al contrario di quello che ho pensato, oggi dovrebbe provare e potrebbe farcela. Anche Zielinski dovrebbe farcela. Demme ha avuto uno stiramento al gemello, verificherò dopo, ieri non si è allenato».

Il filo con quella finale persa a Pechino nel 2012

«Non mi piace parlare del passato, fu una finale particolare mettiamola così. Questo è un Napoli diverso, una squadra diversa, sono passati tanti anni. Veniamo da un periodo altalenante, i ragazzi devono tornare a giocare la serenità che avevano pochi mesi fa».

Simeone gioca?

«No, lo lascio fuori perché ha parlato male (ride). La formazione la vedrete domani, lui è candidato, potrebbe giocare, vediamo».

Eventuale cambio modulo per l’emergenza.

«È bene che tenga per me quel che ho pensato. È vero che abbiamo provato qualcosa di diverso per provare a cambiare a gara in corso. Per cambiare modulo ci vuole tempo, vedremo, credo che continueremo a giocare come nelle ultime partite, come sempre».

Guardò Napoli-Fiorentina 1-3 con Garcia in panchina ?

«Non mi va di parlare di un collega che ora non è più qui. Fu una brutta sconfitta, i ragazzi ne hanno risentito, ho rivisto quella partita e ho cercato di capire cosa c’è da fare di diverso domani. Per questo a proposito di modulo aspetto prima di decidere. Vidi una grande Fiorentina che non diede punti di riferimento e ho visto che il Napoli ne risentì. Cercherò di fare qualcosa di diverso per ovviare a certe situazioni che ho visto in quella partita».

La nuova formula della Supercoppa, che cosa ne pensa?

«Non posso rispondere, non so perché si facciano due partite, va chiesto alla federazione».

