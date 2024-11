Il Napoli contro la Lazio senza mezza squadra (Corsport)

A Osimhen e Anguissa va aggiunto Kvara squalificato, e poi Simeone Cajuste, Natan, Olivera, Meret e in dubbio ci sono Mario Rui e Mazzocchi

Il Napoli contro la Lazio senza mezza squadra. Lo ricorda il Corriere dello Sport con Antonio Giordano. Lazio-Napoli si giocherà domenica alle ore 18.

E il Corsport fa l’elenco dei calciatori che non saranno disponibili.

C’è una squadra (o quasi) che osserverà dalla poltrona di casa, imprecando al vento, poi ce n’è un’altra, e bisognerà combinarla a modo, che ci proverà: ma il problema, stavolta, non è il modulo, ovvio. In pratica, si fa prima (o quasi) a contare i presenti degli assenti, che sono nove e rischiano di diventare dieci, perché bisognerà pure intendersi su Zielinski: ma in breve, non ci saranno un portiere (Meret), due difensori (Olivera e Natan); tre centrocampisti (Anguissa, Cajuste e Traore) e tre attaccanti (Kvara, Simeone e Osimhen). E comunque una chiacchierata con il medico, Walter Mazzarri dovrà farsela per capire come stia Mazzocchi, che si è dovuto arrendere ai crampi, e pure come se la passa Mario Rui, che ha dovuto rinunciare alla maglia da titolare perché i 90’ non li avrebbe potuti reggere per colpa delle vesciche.

Il rinnovo di Politano è questione di ore. Circa 72 secondo il giornalista Nicolò Schira che su Twitter scrive che la trattativa con il Napoli è in fase di chiusura. L’esterno italiano indosserà la maglia azzurra fino al 2027 a 3,4 milioni a stagione. Politano ha rifiutato oltre 24 milioni di euro in tre anni dall’Al-Shabab.

Il club saudita ha infatti aumentato la sua offerta dopo la semifinale di Supercoppa italiana contro la Fiorentina. L’azzurro ha però rifiutato 24 milioni in tre anni confermando la sua volontà di rimanere a Napoli. La prima offerta del club saudita al giocatore era di 18 milioni

Di seguito il tweet di Schira:

“Attesa nelle prossime 72 ore la firma di Matteo Politano sul prolungamento di contratto con Napoli. Contratto fino al 2027 (3,4 milioni/anno). Dopo la partita contro la Fiorentina, l’Al-Shabab ha aumentato la sua offerta per un ingaggio totale di 24 milioni in 3 anni, ma l’esterno ha deciso di restare“.

ilnapolista © riproduzione riservata