Henderson rimpiange il trasferimento in Arabia, l’Al Ettifaq è ottavo in campionato (The Athletic)

Vuole tornare in Europa, ma non ci sono richieste per un 33enne della Saudi Pro League. Potrebbe optare per un prestito in un club di media classifica.

L’ex capitano del Liverpool Jordan Henderson vorrebbe tornare nel calcio europeo, lasciando così l’Arabia Saudita dopo sei mesi dal suo trasferimento. The Athletic scrive:

“Le prime voci di disincanto sono emerse all’inizio di novembre: lui e la sua famiglia stavano trovando difficoltà ad adattarsi alla vita in Arabia Saudita. Henderson desidera ridurre il suo contratto in Arabia per trovare un nuovo club – idealmente in Premier League ma in generale anche in Europa — durante questa finestra di mercato. Sta evidentemente rimpiangendo il suo trasferimento. Ciò che non è ancora chiaro è come riuscirà a liberarsi dell’Arabia. Potrebbe trasferirsi in prestito in un club di Premier League di media classifica, ma non ci sono molte richieste per un 33enne che ha trascorso gli ultimi sei mesi a giocare per una squadra che si trova ottava nella Saudi Pro League.

Abbastanza prevedibile che Al Ettifaq stia lottando in campionato. Ha iniziato bene la stagione, battendo anche la squadra di Ronaldo, ma l’effetto Gerrard-Henderson è rapidamente svanito. Da quando hanno vinto sei delle loro prime otto partite di campionato, hanno vinto solo una nelle ultime dodici, scendendo all’ottava posizione. Come capitano al Liverpool, Henderson ha costantemente sottolineato la necessità di giocare al top. La speranza di Gerrard era che il suo ex compagno di squadra sarebbe stato colui che guidasse gli altri compagni ad arrivare a standard maggiori. Finora, il passaggio all’Al Ettifaq non è costato a Henderson il suo posto nella Nazionale inglese. Ma con Euro 2024 potrebbero esserci cambiamenti. Tornare in Premier League così presto comporterà notevoli sacrifici finanziari, ma sarebbe più coerente nei confronti di quanto detto tempo fa dal calciatore, ovvero che sarebbe stato l’ultimo giocatore ad essere sedotto dalle ricchezze dell’Arabia Saudita”.

Anche il Telegraph aveva parlato di Henderson in via di fuga:

Jordan Henderson vuole lasciare l’Arabia Saudita dopo meno di sei mesi e tornare in Premier League, una mossa che potrebbe costargli milioni. Il vice-capitano dell’Inghilterra, che ha lasciato il Liverpool per trasferirsi all’Al-Ettifaq di Steven Gerrard in estate, sta cercando una via di fuga per tornare in Inghilterra – o altrove in Europa. Henderson spera trasferirsi inizialmente in prestito. Questo potrebbe comportare un enorme taglio del suo stipendio da 350 mila sterline a settimana esentasse che guadagna come parte di un contratto triennale firmato a luglio. Il contratto include una clausola che annulla l’elemento esentasse dell’accordo se non fosse rimasto per almeno due anni.

ilnapolista © riproduzione riservata