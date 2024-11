Grassani: «Il caso Osimhen? La giustizia sportiva ha prosciolto il Napoli e i dirigenti»

A Radio Kiss Kiss: «Un avviso di conclusione delle indagini è un tassello di un puzzle più grande. Siamo alla sola posizione dell’accusa»

L’avvocato Mattia Grassani, specializzato in diritto sportivo, che spesso segue il Napoli nelle sue controversie è intervenuto rilasciando alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

«Il caso Osimhen e il falso in bilancio? Non sono a conoscenza di tutto ciò, quindi non posso confermare e non posso smentire. Posso dire che ove fosse vere la notizia e quindi la Procura della Repubblica avesse chiuso le indagini ritenendo sussistenti le ipotesi di reato si tratterebbe esclusivamente della posizione dell’accusa in ambito penale tutta da verificare e da contrastare in un dibattimento».

Grassani ha poi continuato:

«Sotto il profilo sportivo gli stessi giocatori hanno portato ad un esito diametralmente opposto ossia quello del proscioglimento del club e dei dirigenti che hanno collaborato e contribuito a determinare l’operazione Osimhen. Quindi occorre predicare calma, prudenza ed un avviso di conclusione delle indagini significa che soltanto un tassello di un puzzle molto più grande è stato collocato in una scacchiera che manca ancora degli elementi fondamentali e quindi di una difesa della società e dei suoi dirigenti, di una valutazione da parte del GIP gup ecc…».

De Laurentiis, si va verso il rinvio a giudizio per falso in bilancio per il caso Osimhen

Aurelio De Laurentiis è indagato con l’accusa di falso in bilancio per la questione dell’acquisto di Victor Osimhen. Secondo quanto scrive ‘Repubblica’ i magistrati della Procura di Roma hanno chiuso l’indagine nei confronti del presidente del Napoli. Sotto inchiesta ci sarebbero anche altri componenti del club partenopeo.

Secondo quanto scrive Repubblica, si va verso il rinvio a giudizio. Sotto inchiesta anche altri componenti del board del club. De Laurentiis fu indagato prima a Napoli (21 giugno 2022) La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sull’acquisto da parte del Napoli di Victor Osimhen dal Lille. L’ipotesi è quella di falso in bilancio. Secondo quanto scrivono i quotidiani napoletani, risultano indagati il presidente del club, Aurelio de Laurentiis, e altri quattro membri del consiglio di amministrazione. La Guardia di Finanza sta effettuando perquisizioni a Castel Volturno, a Roma e in Francia sul contratto del nigeriano, già nei mesi scorsi finito nel mirino della giustizia sportiva per il caso plusvalenze: in quel caso la vicenda è finita in un nulla di fatto.

