Giuntoli su Samardzic: «Posso conoscere tanti padri. ma non abbiamo esigenze»

Cristiano Giuntoli è stato intervistato da Mediaset a ridosso della sfida con il Frosinone. Le parole del dirigente della Juventus:

Sono usciti il Napoli, l’Inter, il Milan, la Roma, Possiamo dire che la Coppa Italia diventa un obirettivo sempre più concreto per la Juve?

«E’ una manifestazione molto importante, alla quale noi teniamo molto, vogliamo fare bene, vogliamo dare soddisfazione al club, dare soddisfazione ai tifosi, quindi è una partita molto importante, delicata, difficile, comunque il Frosinone è una squadra che mette in difficoltà sempre tutti in campionato e in Coppa Italia ha fatto un percorso incredibile, quindi sarò una partita molto delicata, molto difficile»

Giuntoli su Samardzic

«In questo momento siamo contenti della rosa, stiamo facendo cose straordinarie. Non abbiamo esigenze, ci guardiamo intorno. Se ci sono opportunità, in questo momento non ci sono state. Dico bugie? Posso conoscere tanti padri (riferimento a padre di Samardzic ndr), noi davvero siamo contenti di quello che facciamo, abbiamo l’obiettivo Champions League che sarebbe un passo avanti»

La Juve cerca un centrocampista?

«Vediamo se ci sono le condizioni, un’opportunità giusta tecnicamente ed economicamente. Il mercato é ancora lungo, non abbiamo questa ansia. Stiamo facendo bene, siamo con i piedi per terra, col mister lo diciamo stiamo facendo grandi cose. Lavoriamo giorno per giorno per crescere e poi faremo i conti»

Sull’importanza della partita

«Ogni partita è un esame, per noi è davvero molto importante, ci permetterebbe di andare in semifinale, crscere in autostima, stasera delicata e importante, dobbiamo farla bene»

Allegri è a 400 panchine

«400 panchine, un mostro sacroo, orgogliosi di lavorare con lui. Arriva a 500? Anche 600, 700, non ha limiti»

