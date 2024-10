Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono diventati genitori: è nata Matilde

“2 giorni complicati… Finalmente sei arrivata!!!” hanno scritto su Instagram.

L’ex nuotatrice Federica Pellegrini e il suo compagno, nonché suo ex allenatore, Matteo Giunta sono diventati genitori. Stamani alle 6:51, come hanno riportato su Instagram, è nata la loro primogenita Matilde.

A luglio la Pellegrini aveva annunciato di essere incinta tramite un video in cui “minacciava” O’ Callaghan, la nuotatrice che le ha tolto il record mondiale.

Sul social hanno scritto: 2 giorni complicati… Finalmente sei arrivata!!! 6:51 03/01/24 Matilde. Grazie agli angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio, Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell’ospedale Sacro Cuore.

L’INTERVISTA RILASCIATA ALLA GAZZETTA DALL’EX NUOTATRICE:

«Una cosa da buttare del 2023? Il record del mondo perso non l’ho vissuto come uno dei momenti peggiori di quest’anno. Assolutamente. Una cosa che doveva accadere prima o poi. Dispiace certo dopo 14 anni, ma è una cosa che avevo messo in conto da anni».

«L’Olimpiade è organizzata per placare qualsiasi tensione: vogliono partecipare tranquilli e con i loro obiettivi indipendentemente da tutto il resto. Mi dispiace molto che sarà un’Olimpiade un po’ monca. Se già mancheranno tanti atleti dalla Russia, che è una delle grandi potenze del nuoto e dello sport in generale, mancherà una parte fondamentale del mondo sportivo. L’Olimpiade è bella quando tutti i componenti più forti sono lì che se la giocano».

«Quando potevo parlare di emancipazione femminile, difesa sulle donne contro la violenza, l’empowerment femminile, l’ho fatto costantemente. Vedere tutti questi uomini che alzano le mani e dicono “no, mai io non c’entro niente, me ne tiro fuori”, mi ha fatto abbastanza sorridere. Nessuno si sente mai colpevole».

