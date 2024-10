Eriksson: «Un giorno correvo 5 km, il giorno dopo avevo il cancro: mi resta un anno di vita»

La rivelazione dell’ex tecnico: “L’ho scoperto perché ho avuto un ictus, il tumore era già lì. È inoperabile. Ma non voglio deprimermi”

Sven Goran Eriksson ha un cancro non curabile. “Mi resta al massimo un anno di vita“, ha ammesso lui stesso alla radio svedese P1. L’ex allenatore di Roma, Lazio e ct dell’Inghilterra, una delle icone del calcio degli anni a cavallo tra gli anni 90 e 2000, ha 75 anni, e quasi un anno fa si era dimesso dalla sua carica di direttore sportivo del Karlstad a causa di problemi di salute.

“Devo combattere la malattia il più a lungo possibile. So che nel migliore dei casi ho circa un anno, nel peggiore dei casi anche meno. Non credo che i medici che ho a disposizione possano essere del tutto sicuri, non sono in grado di stabilire un giorno. È meglio non pensarci. Devo ingannare la mente. Potrei andare in giro a pensarci tutto il tempo e sedermi a casa ed essere triste e pensare di essere sfortunato e così via. È facile finire in quella posizione. Ma no, guardo i lati positivi delle cose e non bisogna farsi seppellire dai problemi, anche se questa è ovviamente lo battuta d’arresto più grande di tutte”.

“Ero completamente sano – racconta Eriksson – poi sono crollato, sono svenuto e sono finito in ospedale. Dopo un consulto ho scoperto di avere avuto in ictus e che avevo già un tumore. Non so da quanto tempo, forse un mese, forse un anno. Si è scoperto che avevo il cancro ma il giorno prima avevo corso cinque chilometri. È venuto dal nulla. E questo è scioccante. Non ho grandi dolori. Ma mi è stata diagnosticata una malattia che puoi rallentare ma che non puoi operare. Quindi è quello che è”.

ilnapolista © riproduzione riservata