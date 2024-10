Dragusin conteso da Tottenham e Bayern, la Juventus gli preferì Gatti (Gazzetta)

Il quotidiano si chiede: ha sbagliato a farselo scappare? Forse non ipotizzava una crescita così veloce e comunque alla fine incasserà oltre 10 milioni

Dragusin conteso da Tottenham e Bayern, la Juventus gli preferì Gatti. Lo ricorda la Gazzetta dello Sport che dedica un pagina al difensore centrale del Napoli inseguito (fin qui invano) anche dal Napoli. Il quotidiano si chiede se la Juventus abbia sbagliato a farselo scappare.

La Juve ha sbagliato a farselo scappare?

Risposta difficile, anche perché la Juve ha dovuto fare qualche sacrificio per i noti problemi economici. Intanto va dato atto al club di averlo scovato quando Radu era poco più di un bambino e di avergli dato solide basi. Poi l’investimento ha già fruttato 5,5 milioni più il 20% di quello che ricaverà il Genoa (a spanne altri 6 milioni). Ma il vero dubbio è un altro: in bianconero Radu sarebbe cresciuto altrettanto bene e altrettanto in fretta? Probabilmente no, perché non avrebbe avuto lo stesso spazio. L’apprendistato dei giovani difensori è ancora più lungo di quello dei pari età di altri reparti. Nell’estate del 2022 la Juve decise di puntare su Gatti, quattro anni in più di Dragusin: simile tipologia di giocatore sia per interpretazione del ruolo in fase difensiva sia per pericolosità offensiva. Forse il club non ipotizzava una crescita così veloce. Ma in fondo adesso sono tutti contenti: Gatti è in Nazionale, la Juve gonfia il portafoglio e Dragusin sfoglia la margherita: Bayern o Tottenham?

Conteso da Tottenham e Bayern (Di Marzio)

Dragusin al Tottenham sembrava un affare ormai in dirittura di arrivo. Invece è rimpiombato il Bayern Monaco che, secondo quanto riporta Sky Sport, ha presentato un’offerta ufficiale al Genoa. Non sono chiare ancore le cifre dell’offerta, ma è plausibile ipotizzare che i tedeschi abbiano offerto almeno 25 milioni per il difensore del Genoa.

Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, anche il Napoli nella giornata di oggi ha provato ad aumentare l’offerta. Il giocatore però ha ormai scelto di andare all’estero.

“Nella giornata di oggi (martedì 9 gennaio) anche il Napoli ha fatto un nuovo tentativo per Dragusin, aumentando a più riprese la propria offerta. Il giocatore, però, sembra ormai deciso a trasferirsi all’estero. Il club rossoblù e il Tottenham hanno trovato un accordo per il trasferimento a Londra di Dragusin sulla base di 24 milioni più 6 di bonus e il prestito di Spence al Genoa. Oltre al club inglese, però, anche il Bayern Monaco vuole Dragusin e ha presentato un’offerta al club rossoblù. Ora, quindi, la decisione spetta allo stesso Dragusin“.

