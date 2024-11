Djokovic stia attento, il suo ruolo da imperatore sta vacillando (L’Equipe)

Dopo Wimbledon, è la seconda volta che il serbo viene battuto in uno Slam da un tennista della nuova generazione. Durante la partita Djokovic è apparso “quasi arrugginito, nonostante avesse beneficiato di due giorni interi di riposo”.

Jannik Sinner sta riscrivendo la storia del tennis italiano. L’altoatesino ha battuto Djokovic in Australia e gli strappato lo scettro del re. Lì tennista serbo non perdeva una partita dal 2018. L’impresa di Sinner ha aperto una riflessione sulla possibilità che sia una sconfitta spartiacque sia nella sua carriera che in quella di Djokovic.

L’Equipe scrive:

Ha vinto Sinner o ha perso Djokovic?

“Un po ‘entrambe le cose. Fedele alla sua forma, forte dei due successi contro il serbo al Masters di Torino e poi in Coppa Davis a fine 2023, Sinner ha iniziato la sua semifinale in maniera ultra aggressiva”.

«Queste partite mi hanno aiutato, ovviamente», ammette Sinner. «Puoi allenarti con Novak, ma una partita è sempre diversa. Nel Grande Slam la mentalità è diversa. Ho solo cercato di giocare il più rilassato possibile, pur avendo in mente il giusto piano di gioco. Ha funzionato molto bene». Il numero 4 del mondo è apparso subito più energico. Al contrario, Djokovic, più lento del solito, è apparso quasi arrugginito, nonostante avesse beneficiato di due giorni interi di riposo dopo il quarto di finale contro Taylor Fritz giocato in mezzo ad un’evasione (7-6, 4-6, 6-2). , 6-3)

La partita tra Sinner e Djokovic è stato uno spartiacque

“Grazie alla sconfitta nei quarti di finale del suo secondo classificato Alcaraz, Djokovic è sicuro di mantenere il suo posto numero 1 nella classifica Atp il giorno dopo il torneo e almeno fino al 19 febbraio. Ma al di là delle cifre aneddotiche, emerge l’impressione, dopo questa sconfitta, che il suo ruolo da imperatore vacilli. Dopo la sconfitta nella finale di Wimbledon contro lo spagnolo (6-1, 6-7, 1-6, 6-3, 4-6, 16 luglio), è la seconda volta negli ultimi tre tornei del Grande Slam che viene battuto da un tennista della nuova generazione.

Di questo passo il primo posto mondiale sembra essere destinato a Sinner. E Djokovic ha qualcosa di cui preoccuparsi. Il suo margine sul giovane “sarà ridotto, è nell’ordine delle cose”, assicura Gilles Cervara, allenatore di Medvedev”.

Sinner è pronto per il suo primo slam?

“Nelle ultime dieci partite giocate contro tennisti in top 5, Sinner ha vinto nove volte, e solo Djokovic lo ha battuto nella finale del Masters (6-2, 6-3). Tra i tennisti che ha battuto ci sono Alcaraz, Medvedev (tre volte) e Andrey Rublev. Già prima dell’inizio della seconda semifinale Medvedev-Zverev, aveva trascorso meno tempo in campo del suo futuro avversario. Le 3 ore e 22 minuti della sua vittoria contro Djokovic hanno portato la durata dei suoi sei incontri a 14 ore e 44 minuti, mentre il suo avversario domenica aveva già più di 16 ore di maratona alle spalle. La freschezza fisica sarà quindi un indiscutibile asso nella manica.

Il modo in cui Sinner è riuscito a ricomporsi dopo aver perso ieri il terzo set la dice lunga sulle sue risorse mentali“.

«Ovviamente battere Novak qui a Melbourne significa molto per me. Ma d’altra parte so che il torneo non è finito. Domenica le emozioni saranno diverse, perché una finale è sempre diversa. Non importa quanto sia importante il torneo, è… sai, nella mia mente oggi (venerdì), sapevo che era una semifinale. Non è così che si vince il torneo (sorride). Quindi non vedo l’ora fino a domenica per vedere cosa mi aspetta».

ilnapolista © riproduzione riservata