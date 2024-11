Con Perez Mazzarri si è assicurato un marcatore grintoso e potente (Gazzetta)

Perfetto come esterno destro della difesa a tre, può giocare anche a 4. Aggressivo sul pallone, conosce il calcio italiano

Con Perez Mazzarri si è assicurato un marcatore grintoso e potente. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Con Perez, il Napoli si è assicurato un marcatore grintoso e potente, un difensore aggressivo sul pallone, tatticamente già preparato al calcio italiano. Perfetto come esterno destro della difesa a tre, può giocare anche a 4 e sarà Mazzarri di volta in volta a decidere il vestito più adatto alla sua squadra. Dopo Mazzocchi, Ngonge e Traorè, il Napoli in due giorni ha chiuso il mercato

Restano pochissimi dettagli da definire e mettere a punto, anche perché nell’operazione in qualche modo entrerà anche l’Atletico Madrid, che vantava un diritto di riacquisto dell’argentino per la prossima estate. Ma intanto De Laurentiis e Pozzo hanno definito l’intesa per il cartellino, che il Napoli pagherà 16 milioni più due di bonus. Per il giocatore è pronto un contratto da 1,6 milioni a stagione, fino al 2029.

Perez al Napoli, 16 milioni più bonus

Nehuen Perez al Napoli è ormai questione di ore. Lo scrive Gianluca Di Marzio su Twitter, citando la redazione di Sky Sport. Il difensore dell’Udinese vestirà la maglia azzurra del Napoli molto preso. C’è l’intesa tra i due club, l’affare potrebbe chiudersi già oggi. De Laurentiis e Pozzo hanno trovato la quadra giusta sulla base di 18 milioni di euro (circa 16 milioni più due di bonus). Al giocatore un contratto di 4 anni a 1,6 milioni circa a stagione.

“Napoli, in dirittura d’arrivo l’operazione per Nehuen Perez: accordo ormai in finalizzazione tra i due club e potrebbe definirsi tutto oggi, è questione di ore. Operazione totale da 18 milioni di euro (dovrebbe essere 16 milioni di euro più 2 di bonus)“.

. @sscnapoli, in dirittura d’arrivo l’operazione per Nehuen #Perez: accordo ormai in finalizzazione tra i due club e potrebbe definirsi tutto oggi, è questione di ore. Operazione totale da 18 milioni di euro (dovrebbe essere 16 milioni di euro più 2 di bonus) @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 25, 2024

ilnapolista © riproduzione riservata