A Radio Kiss Kiss Napoli. «Vicino all’attuale centro di allenamento. Per noi sarebbe importante se il Napoli rimanesse qui»

Castel Volturno, il sindaco: «Individuata l’area per la nuova casa del Calcio Napoli”.

Il Napoli lascerà l’attuale centro di allenamento di Castel Volturno ed è alla ricerca di una nuova area. Una delle opzioni è rimanere in zona ed evitare che i calciatori ricoprano distanze eccessivamente lunghe per andare ad allenarsi.

A Radio Kiss Kiss Napoli ne ha parlato il sindaco Luigi Petrella:

“Con De Laurentiis ci siamo rivisti prima dell’estate. C’è stato un incontro tecnico al Comune, ci ha chiesto un’area dove poter realizzare una cittadella dello sport. Noi abbiamo individuato delle aree, dopo una settimana abbiamo fatto un sopralluogo con i tecnici del Comune. A noi farebbe piacere se il Napoli creasse la cittadella dello sport nel nostro territorio.

L’idea era una struttura con diversi campi e attrezzature per il calcio giovanile del Calcio Napoli. Quella che abbiamo individuato è un’area abbastanza vasta dove organizzare tutto. A noi hanno chiesto una area dove poter realizzare una struttura adeguata. L’abbiamo individuata a pochi chilometri da dove si allena oggi il Napoli. Sarebbe una risorsa per Castel Volturno, contribuirebbe alla rivalutazione del territorio. Non abbiamo parlato della durata dell’accordo. La città di Castel Volturno preferirebbe non farsi sfilare di mano quest’accordo. Il nostro clima fa bene al calcio Napoli e ai calciatori, qui c’è la pineta, il mare, la serenità”.

De Laurentiis cerca un centro sportivo

Il Napoli vuole lasciare Castel Volturno, cerca un centro sportivo a Castellammare. Lo scrive l’edizione napoletana di Repubblica con Pasquale Tina.

Che scrive:

De Laurentiis intanto sta lavorando per individuare un’area per il nuovo centro sportivo del Napoli: i rapporti con la famiglia Coppola, proprietaria del Training Center di Castel Volturno, non sono più solidi come un tempo. Il presidente azzurro è stato giovedì a Castellammare di Stabia e ha incontrato il commissario Cannizzaro per valutare eventuali aree dove costruire. A De Laurentiis piacerebbe il Parco Termale, di proprietà del Comune che presto dovrà indire un bando per il recupero della struttura.

