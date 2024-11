Belgio, clamoroso errore del Var: Anderlecht-Genk va rigiocato

La decisione del Consiglio Disciplinare dopo il ricorso del Genk perché il Var aveva annullato un gol su rigore che invece andava ritirato

Il VAR fa discutere non solo in Italia. Mentre da noi si animano discussioni su questioni arbitrali, in Belgio una partita è stata annullata per un clamoroso errore del Var. si tratta di Anderlecht-Genk del 23 dicembre scorso. L’errore allucinante è dovuto all’ignoranza di una delle regole basilari del gioco del calcio, quella sui rigori, che ha portato alla clamorosa decisione di far rigiocare la partita di Jupiler League per errore tecnico.

I fatti

Nel primo tempo del match, col punteggio ancora sullo 0-0, un tiro del calciatore del Genk Paintsil ha colpito la mano di un avversario, Delaney. L’arbitro Nathan Verboomen non ha ravvisato l’irregolarità del centrocampista dell’Anderlecht, ma il VAR lo ha invitato a visionare le immagini, concedendo dunque il calcio di rigore agli ospiti. Sul dischetto si è presentato Heynen, ma la sua conclusione è stata respinta da Kasper Schmeichel, che tuttavia nulla ha potuto sulla successiva ribattuta in rete di Yira Sor.

Il Genk ha intrapreso una battaglia legale dopo che l’arbitro, richiamato al VAR, ha annullato il gol perché Sor era entrato nell’area di rigore troppo presto. Allo stesso tempo, però, anche due giocatori dell’Anderelcht erano entrati in area troppo presto e secondo i regolamenti il calcio di rigore doveva essere battuto nuovamente. L’Anderlecht aveva vinto la partita per 2-1

Il ricorso del Genk

Il Genk ha impugnato la decisione arbitrale imposta dal VAR. Inizialmente il Dipartimento degli Arbitri aveva respinto la richiesta del Genk. Il caso è passato in mano al Consiglio Disciplinare della lega belga che ha deciso che la partita deve essere rigiocata.

Questo il comunicato del Genk: “Il Consiglio disciplinare si è dichiarato competente a pronunciarsi su questo caso. Ciò ha ribaltato la precedente decisione del Dipartimento Arbitri Professionisti di non rigiocare la partita. Il Consiglio ha poi seguito la tesi del KRC Genk secondo cui la direzione della gara ha applicato erroneamente il regolamento nella fase del rigore in questione. Il KRC Genk spera che si trovi presto una data per rigiocare la partita”.

L’Anderlecht non ci sta e annuncia ricorso.

ilnapolista © riproduzione riservata